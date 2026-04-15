Parco archeologico di Pompei: tappa dell'assessora regionale Serluca "Emerge con chiarezza quanto sia fondamentale coniugare tradizione e innovazione"

L'assessora all'agricoltura della regione Campania, Maria Carmela Serluca prosegue il suo tour sul territorio. Numerose le tappe significative, sin dall'inzio del suo mandato.

Oggi è stata la volta del parco archeologico di Pompei. "Ho partecipato al convegno inaugurale della fiera dell’Archeo-Agricoltura dei Territori del Mediterraneo.

Un’occasione importante per ribadire un concetto centrale: in Campania l’agricoltura non è solo produzione, ma identità, cultura e relazione con il territorio.

In un contesto come Pompei, dove il legame tra uomo, terra e cibo attraversa i secoli, emerge con chiarezza quanto sia fondamentale coniugare tradizione e innovazione.

Come Regione Campania, siamo impegnati a sostenere un’agricoltura capace di valorizzare le proprie radici e allo stesso tempo, affrontare con responsabilità le sfide del futuro: sostenibilità, competitività e sviluppo".