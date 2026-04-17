Tirocini per gli studenti: patto tra Procura di Napoli e Atenei Firmati tre protocolli tra la Procura Generale di Napoli e le Università campane

Non più solo il luogo dell’accusa e dei grandi processi, ma un laboratorio di formazione permanente per la classe dirigente di domani. La Procura Generale di Napoli abbatte i muri tra accademia e tribunali, siglando tre protocolli d’intesa storici con le principali università campane: la Federico II, la Parthenope e la Luigi Vanvitelli. L’obiettivo è chiaro: trasformare il tirocinio curriculare da semplice adempimento burocratico a pilastro della formazione giuridica moderna.

Un’alleanza tra Palazzo di Giustizia e Università

La firma, avvenuta presso gli uffici della Procura Generale, ha visto seduti allo stesso tavolo il Procuratore Generale Aldo Policastro e i Rettori Matteo Lorito (Federico II), Antonio Garofalo (Parthenope) e Giovanni Francesco Nicoletti (Vanvitelli). Gli accordi, di durata triennale, disciplinano l'ingresso degli studenti nelle strutture giudiziarie, garantendo percorsi di orientamento sotto l'egida della sicurezza e della riservatezza. A coordinare il progetto sarà l’Avvocato Generale, Simona Di Monte, individuata come responsabile per la formazione. È lei a sottolineare il valore simbolico dell'operazione: «Accompagnare gli studenti significa trasmettere un metodo fondato sul rispetto dei diritti e sulla consapevolezza costituzionale».

Il "Metodo Policastro": investire sui giovani per modernizzare il sistema

L’iniziativa si inserisce in una visione politica e giudiziaria ben precisa: la trasparenza istituzionale. Secondo il Procuratore Generale Aldo Policastro, aprire le porte della Procura significa alimentare un confronto costruttivo con le nuove generazioni. «Investire sui tirocinanti significa investire sulla qualità della giustizia di domani. Un sistema moderno ha bisogno di professionalità competenti e motivate, capaci di comprendere dall’interno il valore costituzionale della giurisdizione.»

I punti chiave del protocollo:

Personalizzazione: Ogni tirocinante avrà un progetto formativo ad hoc, definito congiuntamente da tutor universitari e referenti della Procura.

Interdisciplinarità: Non solo diritto. Simona Di Monte ha annunciato l'apertura a tirocini in branche non strettamente giudiziarie, per una contaminazione di saperi sempre più necessaria.

Legalità applicata: Gli studenti passeranno dai libri alla pratica, osservando i meccanismi che garantiscono i diritti fondamentali dei cittadini.

Il fronte accademico: «Sinergia necessaria per il Paese»

I rettori hanno accolto con entusiasmo la sfida. Per Matteo Lorito (Federico II), l'intesa consolida un legame necessario tra teoria e pratica professionale. Sulla stessa linea Antonio Garofalo (Parthenope), che vede nella sinergia istituzionale l'unico modo per avvicinare concretamente i giovani al mercato del lavoro. Infine, Giovanni Francesco Nicoletti (Vanvitelli) ha ribadito come questa collaborazione sia un presidio di legalità: «Integrare la preparazione accademica con esperienze concrete significa offrire strumenti reali per sviluppare competenze professionali solide e consapevoli».

Prospettive: verso una Giustizia partecipata

L'accordo tra la Procura Generale e gli Atenei campani non è solo una notizia di cronaca amministrativa, ma un segnale politico forte inviato al territorio. In una regione complessa come la Campania, la costruzione di una cultura della legalità passa inevitabilmente attraverso la formazione di giuristi che conoscano la "macchina" della giustizia non come un ente astratto, ma come un servizio essenziale alla collettività. Con la settima udienza dell'incidente probatorio all'orizzonte per altri casi di cronaca e la pressione costante sui tribunali, l'innesto di nuove energie e visioni accademiche potrebbe rappresentare il primo passo verso quella riforma culturale della giustizia tanto invocata a livello nazionale.