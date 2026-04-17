Spazio Famiglie, a Ponticelli un presidio di inclusione: domani l'inaugurazione Un centro a supporto della comunità che vuole diventare un punto di riferimento per il quartiere

Spazio Famiglie è un nuovo centro di inclusione e supporto sociale che prenderà forma a Ponticelli con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per il quartiere e per la cittadinanza. Domani, sabato 18 aprile, alle ore 15.00, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, verrà ufficialmente inaugurato. La cerimonia si terrà presso gli ingressi di via Flauto Magico/via Carmen.

«Crescere Insieme, Costruire Futuro», nasce Spazio Famiglie

Un'iniziativa promossa dalla Fondazione Città Nuova in collaborazione con il Comune di Napoli e l’ANCI, e co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (Fondo per le politiche giovanili - Anno 2022).

L'inaugurazione di sabato non sarà solo un momento istituzionale, ma una vera festa per la comunità. Il programma, infatti, prevede laboratori creativi per bambini e adulti, animazione e gonfiabili per i più piccoli e talk di approfondimento e momenti di confronto con il territorio.

Un centro a supporto della comunità

Un nuovo presidio sul territorio di inclusione e supporto, che offrirà una vasta serie di servizi a sostegno della comunità. Lo Spazio Famiglie Ponticelli sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 20:00.

Tra i servizi offerti: