Trasporti in Campania: nasce il "Comitato Pendolari Vesuviani" Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro chiedono il dialogo con Regione ed EAV

Una voce unica e strutturata per rompere anni di silenzio e inefficienze. È questa la missione del neo-costituito “Comitato Pendolari Vesuviani”, l’organismo che da oggi punta a rappresentare le istanze di oltre 16.000 viaggiatori che quotidianamente affrontano le criticità delle linee gestite dall’EAV (Ente Autonomo Volturno).

La nascita del Comitato non è un evento estemporaneo, ma il risultato di un lungo percorso di attivismo digitale. A fondare l’associazione sono stati i rappresentanti dei due gruppi social più rappresentativi del settore: “NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA” e “CIRCUMVESUVIANA-EAV”. Da anni, queste realtà fungono da punto di riferimento informativo per l’utenza, sopperendo spesso alle lacune comunicative ufficiali dell’azienda di trasporto regionale.

La governance: Ciniglio e Ferraro alla guida

L’assemblea costituente ha delineato una governance chiara e votata all’esperienza sul campo. Enzo Ciniglio, storico volto delle battaglie per il trasporto vesuviano e fondatore del gruppo “NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA”, è stato eletto Presidente. Al suo fianco, in qualità di Vice Presidente, opererà Salvatore Ferraro, ideatore di “CIRCUMVESUVIANA-EAV” e pilastro del monitoraggio social dei disservizi. I due saranno gli unici portavoce ufficiali del Comitato, un assetto che mira a evitare frammentazioni nelle future trattative con le istituzioni.

L’obiettivo: l'ingresso nella Consulta Regionale

Il Comitato non intende limitarsi a denunciare. Il primo atto formale è già stato protocollato: la richiesta di iscrizione alla Consulta Regionale. L’obiettivo è chiaro: sedersi al tavolo dei lavori della prossima assemblea, prevista per il 28 aprile, per portare le istanze dei pendolari direttamente al centro del dibattito politico.

"Una fase nuova con il sorriso della speranza"

Nonostante le polemiche che da decenni circondano la gestione delle linee vesuviane, il Comitato sceglie la via diplomatica, almeno in questa fase d'avvio. "Con la costituzione del Comitato - aperto a tutti i cittadini che desiderano farne parte - si apre una nuova stagione di confronto con EAV e Regione Campania" dichiarano in una nota congiunta Ciniglio e Ferraro. "Siamo fiduciosi e ci poniamo con atteggiamento positivo per costruire un percorso di ascolto. Siamo convinti che il dialogo possa portare risultati migliori rispetto alla gestione passata. Ci prepariamo ad affrontare questa sfida con il sorriso della speranza".