Scampia: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Scattano le manette per un 37enne napoletano

La polizia ha arrestato un 37enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Scampia, nel transitare in via Giuseppe Fava, hanno notato un uomo che, dopo aver ricevuto una banconota da un'altra persona, ha prelevato qualcosa nei pressi di una serranda.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato il 37enne, trovandolo in possesso di 50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, inoltre, nei pressi della serranda in questione, sono stati rinvenuti 15 involucri di eroina del peso complessivo di circa 5 grammi.