Napoli capitale della pallavolo: dal Volley S3 al grande spettacolo azzurro Piazza Municipio si è trasformata in un grande campo all'aperto con le star Luchetta e Vermiglio

Napoli si conferma laboratorio a cielo aperto per la pallavolo italiana. Nella giornata di oggi, Piazza Municipio ha cambiato volto trasformandosi in un villaggio sportivo dedicato al Volley S3, il progetto della Federazione Italiana Pallavolo che punta a promuovere la cultura del movimento tra le nuove generazioni.

Tra lo storico Maschio Angioino e il Molo Beverello, migliaia di studenti e giovani atleti hanno partecipato a una giornata all'insegna della "schiacciata". Un evento che non è solo sport, ma un momento di aggregazione culturale che unisce il ritmo della tradizione napoletana alla dinamicità del volley contemporaneo.

Lucchetta e Vermiglio: il volley che educa

A guidare la giornata, tra divertimento e promozione dei valori sportivi, sono stati due pilastri del volley azzurro: Andrea Lucchetta, master smart coach e ideatore del progetto, e Valerio Vermiglio, ex azzurro e testimonial d'eccezione. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comitato Regionale Fipav Campania, ha messo al centro l'inclusione. Particolare attenzione è stata riservata al Sitting Volley S3, con la presenza del direttore tecnico delle nazionali Pasquale D’Aniello e degli atleti Paolo Mangiacapra e Alessandra Moggio. Un'opportunità concreta, per atleti e cittadini, di abbattere le barriere giocando insieme.

Verso Italia-Svezia: il grande volley in Piazza Plebiscito

La tappa napoletana del Tour della Schiacciata è solo il preludio a un 2026 che vedrà la città partenopea protagonista della pallavolo internazionale come ha ricordato l'assessore allo sport Emanuela Ferrante: "Il filo conduttore che unisce i campi di Piazza Municipio si allungherà fino al prossimo 10 settembre, quando Piazza del Plebiscito diventerà un'arena monumentale per ospitare il Campionato Europeo maschile tra Italia e Svezia. La sfida azzurra rappresenta un’operazione di grande rilancio territoriale: trasformare uno dei luoghi simbolo di Napoli in un palcoscenico per lo sport di alto livello. Un investimento che punta a rafforzare il binomio tra grandi eventi e promozione della pratica sportiva locale".

Il tour prosegue: i prossimi appuntamenti

Dopo il successo di Catania e Napoli, il viaggio del Volley S3 prosegue lungo la penisola per testimoniare la vitalità del movimento pallavolistico nazionale. Il calendario prevede tappe chiave in alcune delle principali piazze italiane:

8 maggio: Modena

15 maggio: Bari

21 maggio: Torino

26 maggio: Milano

Ottobre: Roma (Piazza di Siena)

L'evento di oggi a Napoli ha dimostrato come, attraverso la capillarità del Volley S3, la federazione stia costruendo una rete di contatti che va ben oltre il campo da gioco, intercettando migliaia di giovani e consolidando la pallavolo come sport guida per l'educazione motoria in Italia.