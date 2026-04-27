"Napoli Città Danzante", tutti i dettagli dell'evento in piazza del Plebiscito Mercoledì 29 in Piazza del Plebiscito l'evento celebrativo della Giornata Internazionale della Danza

Per la Giornata Internazionale della Danza, Napoli trasforma Piazza del Plebiscito in un enorme palcoscenico a cielo aperto. L'evento "Napoli Città Danzante", promosso dal Comune di Napoli e dal Teatro di San Carlo, è dedicato all’arte coreutica in tutte le sue forme. Realizzato in sinergia con la Città Metropolitana, si terrà mercoledì 29 aprile a partire dalle ore 15.00.

"Napoli Città Danzante": tutti i dettagli

Dopo il debutto dello scorso anno all’interno delle celebrazioni di Napoli2500_Napoli Millenaria, l’evento coinvolgerà migliaia di giovani appassionati di danza che, guidati dal maestro Renato Zanella, direttore del Balletto e della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, daranno vita a performance estemporanee e corali ispirate ai più diversi linguaggi coreutici. Ad accompagnare i partecipanti saranno gli allievi e i docenti della Scuola di Ballo, insieme a ospiti speciali e a un DJ.

Ci sarà spazio, inoltre, per la musica dal vivo, che contribuirà a rendere la piazza uno spazio condiviso di espressione artistica e partecipazione collettiva.

La dedica al titolo di Capitale Europea dello Sport

Questa edizione di “Napoli Città Danzante” è dedicata a Napoli Capitale Europea dello Sport, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune, a conferma del valore della danza come strumento di inclusione, benessere e dialogo tra le generazioni.

Ci si può prenotare per accedere a Piazza del Plebiscito cliccando su questo link: CLICCA QUI