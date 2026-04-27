"Napoli Città Danzante", tutti i dettagli dell'evento in piazza del Plebiscito

Per la Giornata Internazionale della Danza, Napoli trasforma Piazza del Plebiscito in un enorme palcoscenico a cielo aperto. L'evento "Napoli Città Danzante", promosso dal Comune di Napoli e dal Teatro di San Carlo, è dedicato all’arte coreutica in tutte le sue forme. Realizzato in sinergia con la Città Metropolitana, si terrà mercoledì 29 aprile a partire dalle ore 15.00.
"Napoli Città Danzante": tutti i dettagli
Dopo il debutto dello scorso anno all’interno delle celebrazioni di Napoli2500_Napoli Millenaria, l’evento coinvolgerà migliaia di giovani appassionati di danza che, guidati dal maestro Renato Zanella, direttore del Balletto e della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, daranno vita a performance estemporanee e corali ispirate ai più diversi linguaggi coreutici. Ad accompagnare i partecipanti saranno gli allievi e i docenti della Scuola di Ballo, insieme a ospiti speciali e a un DJ.
Ci sarà spazio, inoltre, per la musica dal vivo, che contribuirà a rendere la piazza uno spazio condiviso di espressione artistica e partecipazione collettiva.
La dedica al titolo di Capitale Europea dello Sport
Questa edizione di “Napoli Città Danzante” è dedicata a Napoli Capitale Europea dello Sport, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune, a conferma del valore della danza come strumento di inclusione, benessere e dialogo tra le generazioni.
Ci si può prenotare per accedere a Piazza del Plebiscito cliccando su questo link: CLICCA QUI