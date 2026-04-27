Di Lorenzo e Vergara verso il rientro: il Napoli al completo solo alla fine Solo alla fine l'organico è (quasi) tutto a disposizione. Eppure il Napoli è secondo

Mentre il rumore delle polemiche arbitrali continua a scuotere il palazzo del calcio, il silenzio operoso di Castel Volturno restituisce ad Antonio Conte un tesoro che ha inseguito per tutta la stagione: la rosa al completo. Proprio ora, alla vigilia della trasferta di Como — un match che profuma di sentenza definitiva per il ritorno nell’Europa che conta — il Napoli si scopre finalmente "intero".

C’è un dato che, osservando la classifica, appare quasi miracoloso: il Napoli è secondo. Un piazzamento nobile, difeso con i denti e con una ferocia tattica tipica del tecnico salentino, ottenuto però navigando in una tempesta costante di defezioni.

L’emergenza come normalità

Il resoconto delle ultime ore parla di recuperi fondamentali. Giovanni Di Lorenzo vede la luce in fondo al tunnel dopo il lungo stop di gennaio; Antonio Vergara sembra aver smaltito la fascite plantare. Sono segnali di abbondanza che però arrivano con un tempismo ironico. Conte ha dovuto gestire una stagione in apnea, perdendo pezzi da novanta nei momenti cruciali: la difesa orfana del capitano Di Lorenzo dall'infortunio contro la Fiorentina con il Napoli ha dovuto reinventare la corsia destra; l'incognita Neres, venuto meno nel momento in cui si era preso il Napoli, e il nuovo caso Lukaku, col centravanti che si è tirato fuori da solo dopo essere rientrato.

Il rimpianto dietro il successo

Nonostante questo bollettino medico perennemente affollato, il Napoli siede sul secondo gradino del podio. Se da un lato questo esalta il lavoro di Conte, capace di plasmare un gruppo granitico oltre le individualità, dall'altro alimenta un interrogativo inevitabile: cosa sarebbe successo se il Napoli avesse avuto questa abbondanza per almeno metà campionato?

Il "cosa sarebbe stato" è il tormentone che accompagna i tifosi verso Como. Con una squadra al completo per tutta la stagione, la lotta per lo Scudetto avrebbe avuto una storia diversa? Probabilmente sì. Conte si trova ora a gestire una squadra "vagamente simile" a quella ideale solo per le ultime quattro curve del campionato.

Obiettivo: Blindare il futuro

Sabato pomeriggio contro il Como non sarà solo una partita di calcio, ma l'occasione per raccogliere i frutti di un'annata di resistenza. Il pass per la Champions League 2026/2027 è lì, a portata di mano. Ottenerlo con una squadra finalmente ricomposta sarebbe il giusto premio per un allenatore che ha saputo trasformare l'emergenza in una virtù, portando il Napoli ai vertici del calcio italiano nonostante un destino che, a livello di infermeria, gli ha remato costantemente contro.

Il ritorno di Di Lorenzo e Vergara non è solo una notizia di campo; è il simbolo di una missione compiuta a metà, che lascia però una base solidissima per il futuro. Se questo è il Napoli "incerottato", quello al completo promette di far tremare il prossimo campionato sin dal primo giorno di ritiro.