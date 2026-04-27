Napoli, chiude la Funicolare di Montesanto: stop per 9 mesi Per consentire la revisione generale ventennale

Stop per lavori alla Funicolare di Montesanto. A partire dal 15 maggio e per circa nove mesi, l’impianto resterà chiuso per consentire la revisione generale ventennale, intervento obbligatorio per legge e fondamentale per garantire sicurezza e affidabilità del servizio.

L’ultima corsa è prevista per la serata del 14 maggio alle ore 22.00. Da quel momento scatterà lo stop necessario per avviare un programma di lavori articolato che prevede la verifica e il rinnovo dei principali componenti meccanici, elettrici e di trazione, oltre all’adeguamento tecnologico delle vetture e delle stazioni.

Il cronoprogramma, validato da ANSFISA, stima una durata complessiva degli interventi di circa nove mesi. Un periodo significativo, che avrà inevitabili ripercussioni sulla mobilità cittadina, in particolare tra il centro e la zona collinare del Vomero.

Per limitare i disagi, ANM attiverà un servizio sostitutivo con bus dedicati. Le navette collegheranno Piazzetta Montesanto con Corso Vittorio Emanuele, via Morghen e piazza Vanvitelli, assicurando un’alternativa per i pendolari e per chi quotidianamente utilizza la funicolare.

Il servizio andrà a supporto anche della Linea 1 della metropolitana di Napoli, che continuerà a rappresentare l’asse principale di collegamento tra il centro storico – con fermate come Dante, Museo e Toledo – e il Vomero, servito da Vanvitelli, Medaglie d’Oro e Quattro Giornate.

I dettagli su percorso e fermate dei bus sostitutivi saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali e social di ANM.

Una chiusura programmata e necessaria, dunque, ma che richiederà ai napoletani – e ai tanti visitatori – un adattamento nei tempi e nelle abitudini quotidiane, in attesa del ritorno in esercizio di uno degli impianti più utilizzati della città.