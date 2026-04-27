Napoli, domani l'incontro per la Giornata Mondiale per la sicurezza sul lavoro Testimonianze e contributi sul tema della sicurezza sul lavoro: l'evento del 28 aprile

Il Comune di Napoli celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro tramite un evento pubblico. Un incontro che si terrà domani, 28 aprile, presso l’Aula Magna del Polo di San Giovanni a Teduccio dell’Università “Federico II” a partire dalle ore 9.30 e sarà scenario di dialogo tra istituzioni, mondo della scuola e lavoro.

Un evento dedicato alla diffusione della cultura della prevenzione e al coinvolgimento attivo dei giovani, con la partecipazione del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il dibattito sarà arricchito anche da altri relatori, quali: l’assessora alle Politiche giovanili, al Lavoro e alle Politiche sociali, Chiara Marciani; l’assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine della Città, Carlo Puca; la presidente del Consiglio comunale, Vincenza Amato; il presidente dell’Osservatorio e consigliere comunale, Domenico Palmieri; il presidente della Commissione consiliare Politiche Giovanili e Lavoro, Luigi Musto; il questore Maurizio Agricola.

Confronti e riflessioni sul tema della sicurezza sul lavoro

L'evento di domani, martedì 28 aprile, rientra tra le attività promosse dall’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura”. Si tratta di un organismo consultivo del Comune che riunisce istituzioni, enti, associazioni e professionisti impegnati nella promozione della salute e della sicurezza nei contesti di vita e di lavoro.

Nel corso della mattinata sono previsti momenti di confronto e riflessione sul tema della sicurezza sul lavoro, testimonianze e contributi di esperti, performance artistiche e spazi di protagonismo giovanile. Prevista, inoltre, la premiazione degli istituti scolastici coinvolti nei percorsi educativi promossi dall’Osservatorio.

L’evento intende rimettere al centro il valore del lavoro sicuro, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute, con particolare attenzione ai giovani e alle nuove generazioni.