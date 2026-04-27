Napoli seduce l’Europa: è boom di viaggi per il Primo Maggio +135 per cento di prenotazioni rispetto allo scorso anno

Con l’arrivo della bella stagione, il ponte del Festa dei Lavoratori diventa il primo vero banco di prova della voglia di viaggiare. E quest’anno i dati raccontano una storia chiara: l’Italia è al centro delle rotte europee, e Napoli è sempre più protagonista.

Secondo l’analisi di eDreams sulle prenotazioni dell’ultimo mese, il Belpaese è la destinazione più scelta in assoluto, con il 29% delle preferenze, davanti a Spagna (19%) e Albania (8%). Un dato che conferma il fascino della primavera italiana, capace di attrarre sia i viaggiatori domestici sia quelli internazionali.

In questo scenario, Napoli si ritaglia uno spazio sempre più rilevante. La città partenopea entra stabilmente nella top 10 delle destinazioni più prenotate, insieme a Catania, Milano e Roma, ma soprattutto registra una delle crescite più significative rispetto allo scorso anno: +135%. Un balzo che racconta molto più di una semplice tendenza turistica.

Napoli piace, e sempre di più. Piace agli stranieri, innanzitutto. Spagnoli, francesi e tedeschi guidano il flusso verso l’Italia, con soggiorni brevi – tre o quattro giorni – costruiti attorno alle grandi città d’arte. Se Roma, Milano e Venezia restano le mete principali, Napoli si inserisce con forza in questo circuito, intercettando una domanda in crescita e sempre più internazionale.

Ma il dato interessante riguarda anche gli italiani. Le prenotazioni effettuate ad aprile segnano un +37% rispetto al 2025: un segnale di fiducia, ma anche di rinnovata voglia di muoversi. Il 70% sceglie soggiorni di 3-4 giorni, mentre il restante 30% opta per una toccata e fuga di due giorni. In entrambi i casi, Napoli si presta perfettamente: città intensa, stratificata, capace di offrire molto anche in tempi brevi.

Sul fronte internazionale, le mete più gettonate restano Barcellona, Tirana e Parigi. Ma è significativo che, nella classifica delle città in maggiore crescita, accanto a realtà come Bucarest e Malta, ci siano proprio Milano, Napoli e Roma. Segno che il richiamo italiano non è solo consolidato, ma in piena espansione.

E allora Napoli non è più soltanto una tappa suggestiva: è diventata una scelta. Una destinazione che cresce, che attrae, che si afferma. In un ponte di primavera che segna l’inizio della stagione turistica, la città partenopea si conferma non più sorpresa, ma certezza.