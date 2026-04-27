Dal Giro d’Italia a Fortnite: Napoli tra le città della mappa ufficiale Riprodotte nel celebre gioco alcune tappe simbolo della 109esima edizione

Il Giro d'Italia pedala verso il futuro e lo fa entrando, per la prima volta, dentro un videogioco. Non uno qualsiasi, ma Fortnite, l’universo digitale firmato Epic Games che conta milioni di giocatori in tutto il mondo. E in questo scenario globale, c’è anche Napoli.

La Corsa Rosa debutta nel gaming con una mappa personalizzata che riproduce alcune delle tappe simbolo della 109ª edizione. Otto città, otto ambientazioni, otto sfide: da Catanzaro alla spettacolare salita della Cima del Blockhaus, passando per Viareggio, Aosta, Milano, Gemona del Friuli e Roma, sede del gran finale. In mezzo, Napoli: non semplice tappa, ma snodo simbolico di un percorso che unisce tradizione e innovazione.

Nel mondo virtuale di Fortnite, i giocatori potranno “pedalare” lungo strade digitali, attraversare checkpoint e immergersi in un’esperienza che ricalca, seppur in chiave ludica, le dinamiche del ciclismo reale. Il tutto pensato per gruppi di otto persone, tra sfide, esplorazione e contenuti esclusivi, come la possibilità di collezionare le iconiche maglie del Giro.

Per Napoli è un’altra vetrina, diversa ma potentissima. Non quella delle cartoline o delle serie tv, ma quella – sempre più centrale – del gaming globale. Una città che entra in un ecosistema frequentato soprattutto da giovanissimi, parlando un linguaggio nuovo senza perdere la propria identità.

E mentre i campioni veri si sfideranno sull’asfalto, tra salite e volate, Napoli sarà lì anche in versione digitale: tra una partita e l’altra, tra una corsa virtuale e una reale, confermandosi ancora una volta tappa di passaggio. E soprattutto di connessione tra mondi diversi.