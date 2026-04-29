Incidenti sul lavoro, Amato: «Campania con incidenza più alta della media»

Centinaia tra studenti, studentesse, docenti, rappresentanti istituzionali ed esperti hanno partecipato all’evento promosso dall’Osservatorio Comunale “Napoli Città Sicura” in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, ospitato presso l’Aula Magna della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nel polo di San Giovanni a Teduccio.
Una mattinata intensa di riflessione, testimonianze, linguaggi artistici e partecipazione attiva, aperta dai saluti istituzionali delle autorità cittadine e universitarie, che ha posto al centro il tema della prevenzione degli infortuni e della promozione del benessere nei luoghi di lavoro, con uno sguardo particolare rivolto alle nuove generazioni.
Pres. Amato: «Serve una riforma sul controllo e la prevenzione»
«Serve una riforma del sistema di controllo e prevenzione degli incidenti sul lavoro, non per aumentare gli adempimenti, ma per renderlo realmente efficace anche dove oggi non arriva», così la presidente del Consiglio comunale Enza Amato è intervenuta nel corso dell’iniziativa.
«Il sistema normativo esiste ed è articolato – ha spiegato Amato – il combinato disposto formazione e norme è più efficace nelle imprese organizzate e nei contesti strutturati, mentre mostra evidenti limiti nei piccoli lavori, nelle attività frammentate, nel lavoro diffuso sul territorio, dove oggi si concentra una parte significativa del rischio».
«In Campania l'incidenza è più alta della media nazionale»
«La Giornata mondiale per la Sicurezza sul Lavoro non può essere ridotta a una semplice ricorrenza – ha ribadito Amato - in Italia si registrano quasi 600.000 infortuni e oltre mille morti ogni anno. In Campania l’incidenza è ancora più alta della media nazionale. Non siamo di fronte a un’emergenza, ma a un fenomeno strutturale con cui dobbiamo fare i conti».
«L’Osservatorio “Napoli Città Sicura”, voluto dal Consiglio Comunale di Napoli, non è soltanto uno strumento di monitoraggio, ma una realtà viva che costruisce sensibilizzazione sul territorio, coinvolgendo istituzioni, scuole, associazioni e cittadini – ha concluso Amato - la sicurezza si costruisce con un equilibrio tra norme e consapevolezza. Il percorso intrapreso è quello giusto, ma è necessario rafforzarlo con una revisione delle norme più incisiva e aderente alla realtà».