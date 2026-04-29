San Gennaro, il 2 maggio traslazione delle reliquie: cambia il traffico in città Per San Gennaro in vigore a Napoli un particolare dispositivo di circolazione

In occasione dell'evento della traslazione delle reliquie di San Gennaro, sabato prossimo, 2 maggio, sarà in vigore un particolare dispositivo di circolazione sulle strade interessate dal passaggio del corteo religioso. Dalle ore 16 fino a cessate esigenze è vietato il transito veicolare in via Duomo (altezza Cattedrale), via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce (chiesa di Santa Chiara-cortile), nei tratti di volta in volta interessati dal passaggio della processione. Dalle ore 13 fino a cessate esigenze è sospesa la sosta negli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), la sosta per i motocicli, la sosta per il carico e scarico merci e la sosta riservati ai taxi in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi).

Nello stesso arco di tempo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi). Maggiori informazioni sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: https://www.comune.Napoli.it/novita/istituzione-di-un-dispositiv o-temporaneo-di-circolazione-in-alcune-strade-del-centro-storico -in-occasione-dellevento-religioso-denominato-traslazione-delle- reliquie-di-san-gennaro/