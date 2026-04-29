Napoli veste Prada, al Plaza la proiezione/evento de "Il diavolo veste Prada 2" Il 30 aprile un evento tra cinema, glamour e branding: Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly

Il grande cinema incontra l'eccellenza accademica per un appuntamento imperdibile dedicato alla moda, al glamour, alla comunicazione, allo stile e all'industria del lusso. Giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 14:45, il Cinema Plaza di Napoli (Via Michele Kerbaker, 8) ospiterà la proiezione esclusiva del film "Il diavolo veste Prada 2".

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il corso di Teorie e Tecniche di Branding e Communication Management dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" e lo storico cinema vomerese.

Talk introduttivo alle ore 15:00 al Plaza

La giornata si aprirà alle 15:00 con i saluti istituzionali del dott. Pierluigi Ferrillo (Responsabile Comunicazione del Teatro Diana e del Cinema Plaza), seguiti da un talk introduttivo del Prof. Michelangelo Iossa, docente UNISOB e tra i più autorevoli studiosi di pop culture del contemporaneo.

«Questa iniziativa rappresenta l'ideale anello di congiunzione tra l'analisi del branding, le strategie della moda e il linguaggio cinematografico» dichiara Iossa. «Miranda Priestly non è solo un personaggio, ma un caso studio vivente di costruzione e governance di un brand globale. Portare gli studenti in sala significa immergerli nei meccanismi della comunicazione contemporanea attraverso un'icona del nostro tempo».

In omaggio un flyer nel ricordo della celebre rivista RUNWAY

Tutti i partecipanti riceveranno un esclusivo pieghevole dell'evento, concepito come un omaggio alla celebre rivista RUNWAY, protagonista della pellicola. Il flyer sarà impreziosito dal testo "Ceruleo", un approfondimento incentrato sul film e sulla figura di Meryl Streep, tratto dall'ultimo capitolo del fortunato volume "Storia della moda italiana. Tessuti, riti e miti dal Rinascimento a Valentino" (di Michelangelo Iossa - Diarkos Editore).

Entusiasta anche la Famiglia Mirra, titolare del Cinema Plaza: «Siamo felici di accogliere un'iniziativa culturale così prestigiosa. Vedere la sala animata dall'energia degli studenti del Suor Orsola è per noi motivo di grande orgoglio. Crediamo fortemente nel cinema come luogo di aggregazione e formazione per le nuove generazioni, specialmente quando si sposa con eccellenze accademiche del territorio».

Dettagli e Accesso al Cinema Plaza domani

L'inizio della proiezione è fissato per le ore 15:45 (versione integrale senza intervallo). Il costo del ticket è di 7€ (Prezzo Unico).

Per accedere alla proiezione, sarà necessario prenotarsi al seguente form: CLICCA QUI