Analisi negative: divieto temporaneo di balneazione sul Lungomare Caracciolo La decisione del Comune dopo i controlli eseguiti dall'Arpac: a breve nuove verifiche

Napoli – Il Comune di Napoli ha disposto un divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante il lungomare Caracciolo. Il provvedimento è stato adottato a seguito degli esiti delle analisi effettuate dall'Arpac sui campioni di acqua prelevati martedì scorso.

Acque non conformi, ma per cause contingenti

Secondo quanto comunicato da Palazzo San Giacomo, l'esito sfavorevole delle analisi sarebbe riconducibile a fattori contingenti e non strutturali. Il divieto resterà comunque in vigore fino al completamento dei successivi controlli periodici che l'Arpac conduce con cadenza regolare sull'intera fascia costiera cittadina.

Balneazione sospesa fino a nuovi riscontri

Non è stata indicata una data di scadenza del provvedimento: la revoca del divieto è subordinata al ritorno di valori conformi nei campionamenti successivi. I cittadini e i fruitori del litorale sono invitati a non fare il bagno nel tratto interessato fino a comunicazione ufficiale di ripristino della balneabilità.