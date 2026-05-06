Semafori intelligenti e telecamere: il nuovo volto del lungomare di Napoli Il lungomare di Napoli diventa più tecnologico: semafori intelligenti e telecamere

Un progetto da oltre 13 milioni di euro per cambiare il volto del lungomare di Napoli. I lavori, che proseguono nel 2026 e puntano a concludersi nell'autunno, hanno l'obiettivo di realizzare un restyling da piazza Vittoria al Molosiglio. Nelle strade di Via Nazario Sauro e Via Partenope - su cui sono attualmente in corso i lavori - sono previsti, infatti, lavori di rifacimento del marciapiede, realizzazione di piste ciclabili e l'ampliamento dell'area pedonale.

I finanziamenti approvati per i lavori, pari a 13,2 milioni di euro, quindi, riguardano la cosiddetta "mobilità lenta". Il prossimo step riguarda gli spostamenti automobilistici e quindi la viabilità del traffico.

300mila euro per i semafori con telecamere sul nuovo lungomare

Il piano di finanziamento prevede un importo di almeno 300mila euro per l'Infomobilità ed i Sistemi di Trasporto Intelligenti: una componente fondamentale per l'erogazione del finanziamento. Il Comune di Napoli, quindi, investirà in semafori intelligenti, videocamere per la videosorveglianza, pannelli luminosi per gli avvisi pubblici ed un sistema di wi-fi pubblico e libero con router.

Un passo avanti nel tempo, dunque, non solo dal punto di vista del restyling estetico, ma anche tecnologico. Saranno quindi installazioni che sorgeranno nel tratto in via di rifacimento che collega Piazza Vittoria al Molosiglio. I semafori intelligenti saranno dotati di telecamera ed in grado di multare chiunque passi con il rosso: questo renderà il lungomare una "smart road".

Il nuovo lungomare di Napoli, quindi, prevede un'ampia zona pedonale, una pista ciclabile e doppia corsia per le macchine.