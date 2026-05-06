Bacoli: ecco Federica, l'imbarcazione simbolo del riscatto e legalità Dal trasporto clandestino di esseri umani a strumento di ricerca e didattica

Si chiama Federica e da imbarcazione per il trasporto clandestino di esseri umani è diventata strumento di ricerca e didattica della Federico II.

Ormeggiata nel Comune di Bacoli, è già pronta a veleggiare per i mari della conoscenza ad uso accademico e degli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Federica, con la sua storia e la sua nuova identità, verrà presentata oggi, mercoledì 6 maggio 2026, alle 11, nella sala del consiglio della Federico II, in corso Umberto I, 40, da Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e da Josi Della Ragione, Sindaco di Bacoli.

Interverranno il professore Leopoldo Repola, del dipartimento di scienze della Terra dell’Ateneo, e il capitano Raffaele Rosano, della Guardia di Finanza.