Piano di Sorrento: conti solidi e sostegno ai cittadini Il consiglio comunale approva la definizione agevolata dei tributi locali e il consuntivo 2025...

Il consiglio comunale di Piano di Sorrento ha dato il via libera a una serie di provvedimenti determinanti per la gestione finanziaria dell’ente e il supporto diretto alla cittadinanza.

Tra le misure più rilevanti spicca l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie, che permette ai contribuenti con debiti IMU e TARI relativi agli anni d’imposta dal 2019 al 2023 di regolarizzare la propria posizione economica con agevolazioni significative.

Per i mancati pagamenti riferiti al triennio 2019-2021, il regolamento prevede il versamento della sola sorta capitale e delle spese di notifica, con il totale abbattimento di sanzioni e interessi, mentre per il biennio 2022-2023 è previsto il pagamento della quota capitale maggiorata degli interessi legali, mantenendo comunque l'esenzione dalle sanzioni.

Con la pubblicazione, sull’albo pretorio, della determina n. 670/26, sono stati da subito resi disponibili i modelli necessari per l’adesione che dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2026. Tutta la documentazione tecnica e i moduli per la domanda saranno a breve consultabili e scaricabili anche dal sito istituzionale dell’Ente, all’interno della specifica sezione dedicata a “Tributi e Imposta di Soggiorno”, area recentemente istituita con l'intento di creare un punto di riferimento per ogni chiarimento relativo alla fiscalità locale e agli adempimenti previsti per la gestione delle tasse comunali.

In termini pratici l'amministrazione punta a far rientrare una somma complessiva di circa 1.500.000 euro, abbattendo il rischio contenziosi e riducendo incertezze sull'effettivo recupero del non versato, nel contempo tende una mano ai cittadini che possono così finalmente regolarizzare la loro posizione.

“Siamo tra i pochi Comuni che hanno già aperto a questa forma di agevolazione e ciò rappresenta una conferma della bontà del lavoro che si sta portando avanti – dichiarano congiuntamente il Sindaco Salvatore Cappiello e l’Assessore al bilancio e ai tributi Anna Iaccarino – Questo intervento rappresenta uno sforzo non solo economico ma anche organizzativo per gli uffici, volto ad aiutare chi si è trovato in difficoltà finanziaria e, al contempo, a garantire al Comune un recupero delle somme dovute più certo e veloce, con riflessi diretti sulla stabilità del bilancio”.

Contestualmente alla manovra sulle entrate, il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo 2025 nel pieno rispetto dei termini di legge, approvando un bilancio che si conferma solido sotto molteplici profili.

“Il risultato di esercizio certificato – aggiungono il Sindaco e l’Assessore – consentirà di programmare e realizzare nuovi interventi sul territorio utilizzando risorse proprie, evitando così di contrarre mutui che graverebbero sui bilanci futuri con l’irrigidimento dei conti derivante dagli interessi e dalle rate di ammortamento”.

L'amministrazione di Piano di Sorrento continua quindi a dare importanti segnali in merito alla gestione delle risorse finanziarie, infatti l'agevolazione oggi introdotta, segue quella dell'applicazione di parte della imposta di soggiorno per il contenimento della Tari, misura introdotta già lo scorso anno e che sarà mantenuta anche per l'anno in corso.