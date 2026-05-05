Sicurezza stradale: il progetto della città metropolitana di Napoli "Guida ResponsabilMente"

Si è tenuto oggi, martedì 5 maggio, presso l'Istituto Superiore "Francesco Morano" di Caivano l'ultimo appuntamento del progetto "Guida ResponsabilMente", promosso dalla Città Metropolitana di Napoli nell'ambito del programma nazionale Anci sulla mobilità sicura.

Una mattinata intensa, che ha visto gli studenti non come semplici spettatori, ma come veri e propri protagonisti di un percorso collettivo sulla cultura della sicurezza stradale.

Dopo i saluti istituzionali, i docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università Federico II di Napoli hanno aperto i lavori con una sessione sulla promozione dei comportamenti responsabili alla guida. Ha fatto seguito il modulo "Costruiamo insieme la sicurezza stradale – segui il tuo percorso", curato dall'ASL Napoli 2 Nord, con simulazioni ed esperienze immersive che hanno coinvolto direttamente i ragazzi, chiamati a mettersi in gioco in prima persona. Particolarmente significativo il momento dedicato alle testimonianze dirette dei familiari delle vittime di incidenti stradali, che ha suscitato una partecipazione emotiva autentica tra i presenti e ha alimentato una riflessione profonda e sentita.

Ma a fare la differenza, in questa giornata conclusiva, è stato l'apporto straordinario della comunità studentesca dell'istituto. Le classi quarte hanno presentato elaborati di approfondimento che hanno dimostrato maturità di analisi e capacità di declinare il tema della sicurezza in contesti diversi: dalla strada al mare, dallo smartphone al volante alla guida attenta come abitudine quotidiana.

Ma è stata soprattutto la presentazione delle idee progettuali di start-up a lasciare il segno: proposte originali, concrete e visionarie, che hanno spaziato dalla tecnologia per il monitoraggio del comportamento alla guida, alla sicurezza urbana nell'era degli smartphone, fino a soluzioni innovative che intrecciano sicurezza stradale e marittima. Idee nate sui banchi di scuola, ma pensate per il mondo reale.

La mattinata si è chiusa con un vivace scambio di domande tra studenti e relatori, a conferma di quanto emerso con chiarezza lungo tutto il percorso: al "Francesco Morano" di Caivano la sicurezza stradale non è solo un tema da studiare, ma una causa da abbracciare. Con curiosità, creatività e la voglia concreta di esserci.