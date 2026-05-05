Due sequestri di auto per guida senza patente e in stato di ebbrezza Nuova stretta della polizia municipale a Castellammare di Stabia

Guida senza patente e in stato di ebbrezza oltre i limiti consentiti: sono i due episodi che hanno portato al sequestro di altrettanti veicoli ai fini della confisca nell’ambito dei controlli effettuati nel weekend dal Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, guidato dal comandante Francesco Del Gaudio e coordinato dal tenente Vincenzo Sepe.

Nel primo caso, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per recidiva di guida senza patente. Nel secondo, la denuncia è scattata nei confronti di un 40enne alla guida in stato di ebbrezza dopo aver investito un pedone: dagli accertamenti è emerso un tasso alcolemico superiore a oltre il doppio del limite consentito.

Anche per questo episodio è scattato il sequestro del veicolo ai fini della confisca, oltre alla revoca della patente. La vittima dell'incidente ha riportato lesioni personali colpose guaribili in 10 giorni. Prosegue la stretta sulla circolazione delle biciclette elettriche in Villa comunale, con 14 trasgressori sanzionati.

Un lavoro di controllo costante del territorio da parte della Polizia Locale, suggellato da un encomio solenne con stella in argento conferito stamattina dal sindaco Luigi Vicinanza nella sala consiliare di Palazzo Farnese agli agenti che si sono distinti per merito, abnegazione e coraggio nell’ambito di un’importante operazione di contrasto ai furti di ciclomotori e motocicli sul territorio cittadino.

L’attività investigativa, avviata nello scorso gennaio a seguito delle numerose denunce presentate dai cittadini, è stata portata a termine grazie all'impianto di video-sorveglianza comunale e in collaborazione con i Carabinieri di Castellammare. L’operazione ha portato all’individuazione di un seminterrato utilizzato per nascondere i veicoli rubati, al recupero dei mezzi e all’arresto dei responsabili, denunciati all'autorità giudiziaria.

A ricevere il riconoscimento il Comandante Francesco Del Gaudio, il Tenente Vincenzo Sepe, il Luogotenente Luigi Buonocore, il Maresciallo Ugo Iovane, il Maresciallo Emilio Pagano e l’Assistente Capo Agostino Ferraro. La cerimonia è stata anche l'occasione per dare il benvenuto a sei nuovi agenti della Polizia Municipale, che andranno a rinforzare l'organico fino ad ottobre per garantire sicurezza durante tutto il periodo estivo.