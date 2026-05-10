Sciopero aerei 11 maggio: ITA Airways cancella il 38% dei voli a Napoli e Roma Info su rimborsi, riprotezioni e come verificare lo stato del volo

Un nuovo stop sindacale si abbatte sul trasporto aereo italiano. Per la giornata di domani, 11 maggio 2026, il settore si prepara a una giornata di disagi a causa di uno sciopero dei controllori di volo che colpirà punti nevralgici dello spazio aereo nazionale.

I dettagli dello sciopero: orari e zone coinvolte

L’agitazione, proclamata dalla sigla sindacale Uiltrasporti, avrà una durata di 8 ore, precisamente dalle 10:00 alle 18:00. A incrociare le braccia sarà il personale ENAV del Centro di Controllo d'Area (ACC) di Roma che gestisce gran parte del traffico del Centro-Sud, e quello dell'aeroporto di Napoli Capodichino.

L'impatto sulla principale compagnia di bandiera è pesante: ITA Airways ha già annunciato la cancellazione di circa il 38% del proprio operativo giornaliero. Una misura drastica resa necessaria dall'impossibilità di garantire la regolarità dei servizi durante la finestra dello sciopero.

Il vademecum per i passeggeri: come verificare il volo

La compagnia ha attivato immediatamente le procedure di assistenza, invitando i viaggiatori alla massima prudenza. "Invitiamo tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per la giornata di domani a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto", si legge in una nota ufficiale del vettore. Per controllare la situazione in tempo reale, gli strumenti messi a disposizione sono: il sito ufficiale ita-airways.com nella sezione dedicata "Stato del volo", l'App mobile della compagnia, o il contatto diretto con l'agenzia di viaggio presso cui è stato effettuato l'acquisto.

Rimborsi e cambi prenotazione: le regole

Per limitare i disagi, ITA Airways ha previsto una policy di flessibilità per chi è stato colpito dalle cancellazioni o da modifiche d'orario significative (partenze anticipate di oltre 60 minuti o ritardi superiori alle 5 ore).

Le opzioni disponibili:

Cambio prenotazione: È possibile riprogrammare il viaggio su un altro volo senza alcuna penale.

Rimborso totale: Può essere richiesto se il volo è stato cancellato o ha subito i ritardi sopracitati.

Scadenza: Le richieste di rimborso o cambio devono essere effettuate entro e non oltre il 18 maggio.

Lo sciopero di domani riaccende i riflettori sulle tensioni sindacali legate alla gestione del traffico aereo e ai carichi di lavoro in vista della stagione estiva. Il coinvolgimento dell'ACC di Roma non è casuale: si tratta del "cuore" operativo che coordina non solo i voli in arrivo e partenza sulla Capitale, ma anche gran parte dei sorvoli internazionali, rendendo l'effetto domino sulle coincidenze quasi inevitabile.

Resta alta l'attenzione anche su Napoli Capodichino, scalo che negli ultimi anni ha registrato record di traffico e dove le sigle sindacali chiedono un adeguamento degli organici e delle condizioni operative.