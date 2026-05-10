Boscoreale, paura crollo: sgomberate 8 famiglie

Una notte di paura che si trasforma in un’emergenza abitativa. Otto nuclei familiari, per un totale di 22 persone, sono stati costretti ad abbandonare d'urgenza le proprie abitazioni a Boscoreale, nell’area metropolitana di Napoli, dopo che sinistri scricchiolii provenienti dalle strutture dell'edificio hanno fatto temere un imminente crollo.
L'allarme e lo sgombero d'urgenza
L'allerta è scattata nelle ore notturne tra il 9 e il 10 maggio, quando i residenti, allarmati dai rumori strutturali uditi distintamente all'interno degli appartamenti, hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e le forze dell'ordine per una prima ricognizione. Il Sindaco di Boscoreale, preso atto del potenziale pericolo, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone il divieto assoluto di accesso e permanenza nel fabbricato e lo sgombero cautelativo di tutti gli occupanti. I 22 residenti coinvolti hanno dovuto trovare una sistemazione autonoma presso parenti o amici, mentre l'area è stata messa in sicurezza per evitare rischi ai passanti.
Al centro degli accertamenti ci sono le verifiche sulla stabilità del fabbricato. Un dettaglio non trascurabile emerge dai primi rilievi: nell’edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Spetterà ora ai periti stabilire se vi sia un nesso di causalità tra gli interventi edilizi e il cedimento strutturale avvertito dagli inquilini. Gli accertamenti tecnici dovranno chiarire se i rumori siano dovuti a un assestamento fisiologico, a difetti strutturali preesistenti o a errori nelle fasi di esecuzione del cantiere.
Monitoraggio della Prefettura
La situazione è seguita costantemente dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha fatto sapere di monitorare l'evolversi della vicenda con la massima attenzione. L'obiettivo è duplice: garantire la sicurezza pubblica e verificare i tempi necessari per un eventuale ripristino delle condizioni di agibilità, riducendo al minimo il disagio delle famiglie sfollate. Nelle prossime ore sono attesi i risultati dei sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e dei consulenti strutturisti, i cui esiti potrebbero determinare l'apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità da parte delle ditte incaricate dei lavori o della proprietà del fabbricato.