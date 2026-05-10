Boscoreale, paura crollo: sgomberate 8 famiglie Scricchiolii sospetti e paura nella notte: evacuato un palazzo

Una notte di paura che si trasforma in un’emergenza abitativa. Otto nuclei familiari, per un totale di 22 persone, sono stati costretti ad abbandonare d'urgenza le proprie abitazioni a Boscoreale, nell’area metropolitana di Napoli, dopo che sinistri scricchiolii provenienti dalle strutture dell'edificio hanno fatto temere un imminente crollo.

L'allarme e lo sgombero d'urgenza

L'allerta è scattata nelle ore notturne tra il 9 e il 10 maggio, quando i residenti, allarmati dai rumori strutturali uditi distintamente all'interno degli appartamenti, hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e le forze dell'ordine per una prima ricognizione. Il Sindaco di Boscoreale, preso atto del potenziale pericolo, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone il divieto assoluto di accesso e permanenza nel fabbricato e lo sgombero cautelativo di tutti gli occupanti. I 22 residenti coinvolti hanno dovuto trovare una sistemazione autonoma presso parenti o amici, mentre l'area è stata messa in sicurezza per evitare rischi ai passanti.

Al centro degli accertamenti ci sono le verifiche sulla stabilità del fabbricato. Un dettaglio non trascurabile emerge dai primi rilievi: nell’edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Spetterà ora ai periti stabilire se vi sia un nesso di causalità tra gli interventi edilizi e il cedimento strutturale avvertito dagli inquilini. Gli accertamenti tecnici dovranno chiarire se i rumori siano dovuti a un assestamento fisiologico, a difetti strutturali preesistenti o a errori nelle fasi di esecuzione del cantiere.

Monitoraggio della Prefettura

La situazione è seguita costantemente dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha fatto sapere di monitorare l'evolversi della vicenda con la massima attenzione. L'obiettivo è duplice: garantire la sicurezza pubblica e verificare i tempi necessari per un eventuale ripristino delle condizioni di agibilità, riducendo al minimo il disagio delle famiglie sfollate. Nelle prossime ore sono attesi i risultati dei sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e dei consulenti strutturisti, i cui esiti potrebbero determinare l'apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità da parte delle ditte incaricate dei lavori o della proprietà del fabbricato.