Napoli, 14enne accoltellato. Il Prefetto convoca il Comitato di Sicurezza Più controlli e rete sociale contro il disagio.

La violenza giovanile torna a macchiare le strade di Napoli, trasformando una serata di aggregazione in un dramma di cronaca giudiziaria. Un minore è rimasto gravemente ferito da un'arma da taglio durante una rissa scoppiata nel centro storico, cuore pulsante della movida cittadina. Un episodio che ha spinto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a intervenire con estrema risolutezza, delineando una strategia che va oltre la semplice repressione.

Vigilanza interforze: pugno di ferro nelle zone della movida

La risposta istituzionale non si è fatta attendere. Nell'esprimere la più ferma condanna per l'accaduto, la Prefettura ha disposto un'immediata e significativa intensificazione dei servizi di vigilanza. Le pattuglie interforze saranno concentrate nelle aree a maggior rischio e nei principali luoghi di ritrovo dei giovanissimi, con l'obiettivo di fungere da deterrente contro l'uso di armi bianche e ogni forma di illegalità diffusa.

Il dispositivo di sicurezza già attivo ha dimostrato una parziale efficacia: l’intervento tempestivo della Polizia Municipale ha infatti permesso di bloccare e individuare il responsabile del ferimento in tempi record. Tuttavia, la frequenza di questi episodi solleva interrogativi sulla tenuta dell'ordine pubblico nelle ore notturne e nei fine settimana.

Non solo repressione: l'analisi del "malessere profondo"

Il Prefetto Michele di Bari ha alzato il tiro della riflessione, spostando il focus dal piano puramente criminale a quello sociologico. L’uso di armi tra adolescenti è stato definito come il sintomo di un "malessere profondo" della società partenopea, una piaga che non può essere curata soltanto con le divise in strada. "Il ricorso alla violenza rappresenta un segnale che richiede un approccio multidimensionale", ha sottolineato il Prefetto. "La repressione è necessaria nell'immediatezza, ma non basta".

Il Comitato per l'ordine pubblico: verso una rete sociale

Per affrontare l’emergenza, è stata convocata una riunione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All'ordine del giorno non ci sono solo nuove misure di pattugliamento, ma la creazione di una vera e propria "rete sociale ed educativa territoriale". La strategia proposta dalla Prefettura mira a coinvolgere Scuola e Famiglie per intercettare i segnali di disagio prima che sfocino in violenza, ma anche il terzo Settore e la Diocesi per agire nelle periferie esistenziali e sociali dove la marginalità diventa terreno fertile per le baby gang.