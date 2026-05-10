Morì dopo tre interventi, sentenza attesa a ottobre A Torre Annunziata il processo per il decesso di Vanessa Cella

La sentenza arriverà il 2 ottobre davanti al tribunale di Torre Annunziata. È questa la data fissata per uno dei passaggi decisivi nel procedimento sulla morte di Vanessa Cella, 37 anni, deceduta il 26 marzo 2022 dopo essersi sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica nella Casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. La donna era madre e, secondo quanto riferito dai familiari nelle prime fasi dell’inchiesta, non avrebbe avuto problemi di salute tali da far prevedere un epilogo così drammatico.

L’indagine era partita dopo la denuncia presentata dai parenti, assistiti dall’avvocato Enrico Ricciuto. Al centro del fascicolo finirono il comportamento dei sanitari, la gestione dell’anestesia e la sequenza ravvicinata degli interventi. In poche ore, secondo le ricostruzioni emerse all’epoca, Vanessa Cella fu sottoposta a più procedure estetiche nella stessa giornata. Non si risvegliò più dall’anestesia e i tentativi di rianimarla non riuscirono a salvarle la vita.

Il nodo dell’anestesia

Secondo l’accusa, a provocare il decesso sarebbe stato un cocktail di farmaci ritenuto errato. È su questo punto che si è concentrata una parte centrale dell’attività investigativa, insieme alla verifica dei tempi, delle decisioni cliniche e delle procedure adottate prima e dopo il peggioramento delle condizioni della paziente.

Nel fascicolo del sostituto procuratore Marianna Ricci sono confluiti anche video che documenterebbero l’operato dei sanitari e le telefonate effettuate dalla casa di cura al 118. Materiale ritenuto importante per ricostruire non soltanto che cosa accadde in sala operatoria, ma anche come venne gestita l’emergenza quando la situazione precipitò.

La denuncia dei familiari

Per la famiglia, la morte di Vanessa Cella resta una ferita aperta e una domanda senza risposta definitiva: come sia stato possibile che un percorso programmato di chirurgia estetica si sia trasformato in una tragedia. Dopo il decesso, la Procura di Torre Annunziata aprì un’inchiesta ipotizzando responsabilità mediche e disponendo accertamenti tecnici per chiarire le cause della morte. Nelle prime fasi furono coinvolti più sanitari, tra chirurghi, anestesista e figure chiamate a intervenire nella fase critica.

Il processo arriva ora verso la conclusione dopo un iter giudiziario durato anni. La data del 2 ottobre segnerà il momento in cui il tribunale dovrà pronunciarsi sulle responsabilità contestate e sulla ricostruzione proposta dall’accusa.

Un caso oltre la cronaca

La vicenda ha riaperto il dibattito sui limiti, sui controlli e sulle garanzie nella chirurgia estetica, soprattutto quando più interventi vengono eseguiti in un arco temporale molto ristretto. Il punto non riguarda soltanto il consenso della paziente o la scelta di sottoporsi a procedure programmate, ma la valutazione del rischio clinico complessivo e la capacità della struttura di affrontare eventuali complicazioni.

Per i familiari di Vanessa Cella, la sentenza attesa a ottobre rappresenta un passaggio fondamentale nella ricerca di verità giudiziaria. Per il sistema sanitario privato, il caso resta un richiamo alla responsabilità di chi trasforma un intervento programmato in un percorso che deve restare, prima di tutto, sicuro.