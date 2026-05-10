Manfredi celebra le mamme dei prematuri: "Coraggio incredibile" Il messaggio del sindaco: " Mamme prime custodi della forza, bimbi simbolo di rinascita"

Un messaggio di vicinanza, gratitudine e speranza in occasione della Festa della Mamma. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dedicato un pensiero speciale alle famiglie dei bambini prematuri seguiti nella Terapia Intensiva Neonatale della Federico II, sottolineando il coraggio quotidiano delle mamme e il lavoro del personale sanitario.

“Auguri a tutte le mamme! Qui si vede davvero quanto siano importanti le cure, la ricerca e l’umanità per i piccoli guerrieri nati prematuri”, ha scritto Manfredi in un post social accompagnato da immagini dell’attività della Tin dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, struttura che ogni anno prende in carico circa 400 neonati prematuri.

Il primo cittadino ha voluto evidenziare il percorso spesso complesso affrontato dalle famiglie insieme ai medici e agli operatori sanitari del reparto: “Insieme ai medici della Terapia Intensiva Neonatale, queste famiglie affrontano ogni giorno un cammino difficile con un coraggio incredibile”.

Parole particolarmente sentite quelle rivolte alle mamme, definite da Manfredi “prime custodi della forza”, e ai bambini, descritti come “simbolo di rinascita”. Un ringraziamento è stato poi rivolto a tutto il personale sanitario impegnato ogni giorno nell’assistenza ai piccoli pazienti: “A chi ogni giorno lavora per proteggere la vita: grazie”.

Il post del sindaco accende nuovamente i riflettori sull’importanza della Terapia Intensiva Neonatale della Federico II, centro di riferimento per la cura dei neonati prematuri e delle gravidanze ad alto rischio in Campania. Una realtà che unisce alta specializzazione medica, ricerca e supporto umano alle famiglie in uno dei momenti più delicati della loro vita.