UFFICIALE - De Laurentiis diventerà cittadino onorario di Napoli: le ultime Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza l'ordine del giorno nella seduta odierna

Ormai è ufficiale: il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, diventerà cittadino onorario della città di Napoli. Il Sindaco Manfredi aveva più volte accennato di aver preso in considerazione il tema e che presto si sarebbe arrivati a votare in Consiglio questa proposta. Quel giorno è oggi: il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza l'ordine del giorno proposto dall'opposizione di Forza Italia.

De Laurentiis sarà cittadino onorario di Napoli

Presidente della SSC Napoli da oltre 20 anni, vincitore di 2 scudetti negli ultimi tre anni e presto cittadino di Napoli stessa. Aurelio De Laurentiis guida da anni il club della città, portandolo con sempre più costanza ad affacciarsi agli scenari internazionali e, soprattutto, a conquistare due scudetti - equiparando Ferlaino.

25 consiglieri su 27 presenti hanno votato favorevolmente - 1 contrario ed 1 astenuto - durante la seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli per il conferimento a De Laurentiis della cittadinanza onoraria.