Prevenzione Melanoma, screening gratuiti in tutte le 10 Municipalità di Napoli Il calendario di tappe ed orari dell'unità mobile sanitaria presso le 10 Municipalità di Napoli

L'iniziativa "Prevenzione Melanoma" è promossa dal Comune di Napoli in sinergia con le Associazioni di Volontariato APS Ex Lanificio Sava, ODV “Sarò con te” e i medici specialisti del Centro Medico G.M.P. Salus. Il progetto offrirà alla cittadinanza visite dermatologiche e mappatura dei nei a titolo completamente gratuito.

Il progetto, coordinato dall’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada e fortemente sostenuto dal Sindaco Gaetano Manfredi, si avvarrà di un’unità mobile sanitaria (camper medico) adeguatamente attrezzata che percorrerà l'intero territorio cittadino da maggio a novembre 2026.

Prevenzione Melanoma: il calendario delle tappe per le 10 Municipalità

Il camper medico dalle ore 08:30 alle ore 12:30 farà le seguenti tappe presso i seguenti luoghi:

Municipalità 1 : Piazza S. Maria degli Angeli – 16/05/2026

: Piazza S. Maria degli Angeli – 16/05/2026 Municipalità 7 : Cupa Carbone – 23/05/2026

: Cupa Carbone – 23/05/2026 Municipalità 5 : Piazza Degli Artisti – 13/06/2026

: Piazza Degli Artisti – 13/06/2026 Municipalità 3 : Piazza Sanità – 27/06/2026

: Piazza Sanità – 27/06/2026 Municipalità 6 : Ingresso Parco Troisi – 04/07/2026

: Ingresso Parco Troisi – 04/07/2026 Municipalità 2 : Piazza Dante – 11/07/2026

: Piazza Dante – 11/07/2026 Municipalità 4 : Via Colonnello G. Pepe (c/o GMP) – 30/07/2026

: Via Colonnello G. Pepe (c/o GMP) – 30/07/2026 Municipalità 8 : Metropolitana Scampia – 26/09/2026

: Metropolitana Scampia – 26/09/2026 Municipalità 9 : Via Epomeo – 07/11/2026

: Via Epomeo – 07/11/2026 Municipalità 10: Viale Campi Flegrei – 22/11/2026

L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati ai tumori della pelle.

Le parole del Sindaco Manfredi e dell'Assessore Santagada

In sede di conferenza stampa di presentazione del progetto il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha evidenziato come la tutela della salute pubblica sia una priorità assoluta dell'Amministrazione. «Con questo progetto non offriamo solo un servizio medico gratuito, ma lanciamo un messaggio di civiltà: la diagnosi precoce salva la vita. La prevenzione è un gesto di responsabilità verso se stessi e la comunità. Ringrazio i partner e i medici che hanno reso possibile questa iniziativa, dimostrando che la collaborazione tra istituzioni e terzo settore è la chiave per rispondere concretamente ai bisogni dei napoletani».

L'Assessore alla Salute Vincenzo Santagada, ha sottolineato l'importanza di avere un calendario che raggiunga ogni parte della città. «Grazie all'unità mobile, portiamo gli specialisti direttamente nelle piazze, riducendo le distanze tra cittadini e sanità. È un impegno concreto per la medicina di prossimità, fondamentale per intercettare tempestivamente patologie che, se diagnosticate precocemente, possono essere curate con successo».