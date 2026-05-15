Ennesima esplosione di un bancomat: malviventi all'attacco a Caivano Indagini in corso da parte dei carabinieri

Ancora un bancomat fatto esplodere in Campania. Malviventi in azione la notte scorsa nel napoletano a Caivano. E' successo in piazza Atella. Ad essere preso di mira, l'Atm della banca Bper.

Alcuni uomini travisati avrebbero dopo aver fatto esplodere lo sportello hanno portato via il denaro ancora da quantificare. Sarebbero poi fuggiti in auto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Caivano. Rilievi affidati al nucleo investigativo di castello di Cisterna.

Non si sono registrate conseguenze a persone. Un boato ha scosso i residenti nel cuore della notte. L'intervento della vigilanza e dei carabinieri è stato immeduato.

Sono stati istituiti deversi posti di blocco nella zona, ma della banda di malviventi specializzata in queste azioni criminose ai danni di istituti di credito, alla pari della criminalità foggiana, nessuna traccia.