La città di Castellammare a sostegno di Coldiretti: tutelare il made in Italy

La città di Castellammare di Stabia in campo a sostegno delle eccellenze agroalimentari del territorio. La giunta ha approvato l’adesione all’iniziativa promossa da Coldiretti Napoli per chiedere una revisione delle norme europee sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.
La proposta punta a modificare l’attuale regolamento comunitario, che consente di etichettare come italiano un prodotto anche quando le materie prime provengono interamente dall’estero, purché l’ultima trasformazione sostanziale avvenga in Italia.
Un criterio che, secondo Coldiretti, rischia di generare confusione nei consumatori e penalizzare il Made in Italy. Con l’approvazione del provvedimento, l’amministrazione comunale si impegna a portare l’istanza all’attenzione di Anci, della Regione Campania e dei parlamentari europei del territorio, affinché venga avviato un percorso di modifica della normativa doganale europea.
Un impegno a sostegno delle produzioni del territorio che l’amministrazione guidata da Luigi Vicinanza porta avanti da tempo insieme a Coldiretti Napoli, attraverso iniziative come il "Mercato Campagna Amica" ospitato in Villa Comunale. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 16 maggio nell'area dei Cento Passi dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
“Difendere il Made in Italy significa anche proteggere le eccellenze agricole e agroalimentari del nostro territorio, sostenendo chi produce cibo di qualità per favorire un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità e sulla tutela del lavoro agricolo", dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.
“La Coldiretti Napoli ringrazia l’amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata. Un’azione che conferma la grande attenzione verso la tutela della salute pubblica e rafforza il percorso comune intrapreso nell’interesse dei consumatori” dichiara la presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga.