Pisa-Napoli, ufficiale la decisione sulla trasferta per i tifosi azzurri Continuano i divieti per le trasferte ai tifosi del Napoli

Il Napoli in questa 37esima giornata di Serie A giocherà contro il Pisa, già retrocesso ed ultimo in classifica, per provare a centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions League. Non è stato semplice definire giorno ed orario della partita, legata - come le altre competitors d'alta classifica - alle decisioni relative al derby di Roma.

Il nodo si è sciolto nella serata di ieri, con l'ordinanza del Tar, che ha accolto la richiesta della Lega Serie A. Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina si giocheranno domenica 17 maggio alle ore 12:00.

Pisa-Napoli, la decisione sulla trasferta

I tifosi del Napoli, però, come più volte è capitato nel corso di questa stagione, non potranno essere al fianco della propria squadra in questo penultimo turno di Serie A. La decisione, quindi, non è relativa solo ai residenti in Campania, ma si estende anche ai non residenti.

Il settore ospiti della Cetilar Arena per la sfida Pisa-Napoli (Curva Sud) resterà chiuso ai tifosi azzurri, indipendentemente dalla provenienza. I posti verranno riservati alle scuole calcio.