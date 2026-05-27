Tangenziale di Napoli: al via le chiusure notturne. Ecco il piano lavori Ecco i percorsi alternativi

Notte di disagi in vista per gli automobilisti che transitano sulla Tangenziale di Napoli. A partire da questa sera, 27 maggio, e per la giornata di domani, 28 maggio, la società autostradale ha disposto una serie di chiusure notturne per consentire l'avvio di un importante piano di manutenzione straordinaria.

I dettagli del piano lavori

Gli interventi, programmati nella fascia oraria dalle 23:00 alle 06:00 del mattino successivo, riguardano due fronti critici della viabilità cittadina: I lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Capodimonte ovest" e le attività di manutenzione dei cavalcavia "Ruffo" e "Maddalena". Per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti, sarà interdetto al traffico il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Capodimonte, in direzione Pozzuoli.

Svincoli chiusi e servizi sospesi

Oltre al blocco del tratto autostradale, il provvedimento prevede la chiusura in entrata verso Pozzuoli degli svincoli di:

Capodichino Aeroporto

Viale Maddalena

Corso Malta

Saranno inoltre inaccessibili, per l'intera durata del cantiere, le aree di servizio "Doganella ovest" e "Scudillo ovest".

I percorsi alternativi

Per limitare l'impatto sulla viabilità cittadina, la società ha indicato percorsi alternativi per chi deve procedere in direzione Pozzuoli. Per chi proviene dall'autostrada o dall'area aeroportuale, una volta usciti a Capodichino Aeroporto, sarà necessario percorrere la viabilità ordinaria seguendo questo itinerario: via Oreste Salomone, via Tangenziale est-ovest, via del Riposo, viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Giovanni Bosco, piazza Carlo III, via Foria, via Santa Teresa degli Scalzi e corso Amedeo di Savoia, fino al rientro in Tangenziale tramite lo svincolo di Capodimonte.

Si consiglia agli utenti di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale e di programmare gli spostamenti in anticipo per evitare di restare bloccati nelle aree interessate dal cantiere.