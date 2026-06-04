Giocano a basket senza canestro, la FIP: "Due canestri a Marano di Napoli" La Federbasket: "Interlocuzioni avviate con il Comune"

Da una parte la passione per il basket, che vale oltre con i ragazzi che giocano senza il canestro a Marano di Napoli nel campetto di Piazza Libera, dall'altra la fotografia delle difficoltà sulle strutture e sui playground. Video divenuto virale sui social, che ha superato i milioni di visualizzazioni e immediato interesse da parte dei vertici della Federazione Italiana Pallacanestro.

Erano già previsti lavori di riqualificazione in Piazza Libera

Nota della FIP nelle scorse ore: "interlocuzioni avviate con il Comune di Marano di Napoli per la donazione di due canestri da destinare al playground di Piazza Libera". Sottolineatura da Roma: "decisione presa a seguito della diffusione di un video, poi divenuto virale, dove alcuni ragazzi del luogo giocavano a basket pur in assenza del cerchio e del retina". Senza canestro, ma con la passione pura per lo sport nello spirito di aggregazione tra i ragazzi nel comune in provincia di Napoli. Chiaro segnale da parte della Federbasket con l'obiettivo di sostenere l'attività di base, ma allo stesso tempo un richiamo a maggior cura sui campetti e per le strutture. Erano già previsti lavori di riqualificazione dell'area di Piazza Libera per 200mila euro finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli.