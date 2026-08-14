Mergellina: controlli della polizia, guardia costiera e polizia locale

Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli, intensificati anche in considerazione del maggiore afflusso turistico nei periodi estivi, personale della polizia e nello specifico gli agenti del commissariato San Ferdinando, unitamente a personale della capitaneria di porto, guardia costiera di Napoli e della polizia locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto di qualsiasi forma di illegalità e dei fenomeni di abusivismo sul suolo demaniale presso gli arenili di Rotonda Diaz, Mergellina, Largo Sermoneta e Donn’Anna.
Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato cinque persone per occupazione abusiva di spazio demaniale secondo quanto previsto dal codice della navigazione ed invasione di terreni poiché sorpresi a noleggiare attrezzatura da spiaggia senza alcun titolo autorizzativo e contestato 6 sanzioni amministrative per vendita abusiva di bevande ed alimenti.
L’attrezzatura, invece, costituita da 30 ombrelloni, 8 sdraio, 131 sedie e 5 tavolini, è stata sottoposta a sequestro.