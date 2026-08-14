Mergellina: controlli della polizia, guardia costiera e polizia locale Servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli

Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli, intensificati anche in considerazione del maggiore afflusso turistico nei periodi estivi, personale della polizia e nello specifico gli agenti del commissariato San Ferdinando, unitamente a personale della capitaneria di porto, guardia costiera di Napoli e della polizia locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto di qualsiasi forma di illegalità e dei fenomeni di abusivismo sul suolo demaniale presso gli arenili di Rotonda Diaz, Mergellina, Largo Sermoneta e Donn’Anna.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato cinque persone per occupazione abusiva di spazio demaniale secondo quanto previsto dal codice della navigazione ed invasione di terreni poiché sorpresi a noleggiare attrezzatura da spiaggia senza alcun titolo autorizzativo e contestato 6 sanzioni amministrative per vendita abusiva di bevande ed alimenti.

L’attrezzatura, invece, costituita da 30 ombrelloni, 8 sdraio, 131 sedie e 5 tavolini, è stata sottoposta a sequestro.