IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Molto rumore per nulla L'entusiasmo per l'acquisto del 22enne Favasuli

Grandi strombazzamenti per il presunto acquisto di Costantino Favasulli, terzino destro 22enne in odore di Nazionale, e forse alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

Premesso che a 18 giorni dalla fine del calciomercato estivo il giocatore - primo nuovo ingresso in rosa di questa stagione - non è stato ancora ufficialmente annunciato e chiunque lo dia per certo a Castelvolturno o in panchina contro il Genoa lo fa a suo rischio e pericolo, va detto che parliamo di un profilo tecnico più prospettico che reale, e comunque di una riserva, buona ma pur sempre una riserva.

Viene da dire, con William Shakespeare: "Molto rumore per nulla".