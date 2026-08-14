IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Molto rumore per nulla

L'entusiasmo per l'acquisto del 22enne Favasuli

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Napoli.  

Grandi strombazzamenti per il presunto acquisto di Costantino Favasulli, terzino destro 22enne in odore di Nazionale, e forse alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

Premesso che a 18 giorni dalla fine del calciomercato estivo il giocatore - primo nuovo ingresso in rosa di questa stagione - non è stato ancora ufficialmente annunciato e chiunque lo dia per certo a Castelvolturno o in panchina contro il Genoa lo fa a suo rischio e pericolo, va detto che parliamo di un profilo tecnico più prospettico che reale, e comunque di una riserva, buona ma pur sempre una riserva.

Viene da dire, con William Shakespeare: "Molto rumore per nulla".

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