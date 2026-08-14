Scoperti e sequestrati oltre 220 chili di sigarette di contrabbando Il blitz della Guardia di Finanza nel "Parco Penniniello"

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, nel comune di Torre Annunziata, un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando.

L'OPERAZIONE DEI "BASCHI VERDI" NEL PARCO PENNINIELLO

L'operazione è stata condotta dai "Baschi Verdi" del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno sottoposto a controllo alcuni quartieri della città oplontina, tra i quali il "Parco Penniniello". Nel corso dell'attività, i finanzieri notavano nel parco una persona che transitava a bordo di una bicicletta elettrica carica di borse pesanti.

IL TENTATIVO DI FUGA E LA SCOPERTA DEGLI 8 KG DI TABACCO

Alla vista della pattuglia, l'uomo ha tentato di scappare, ma è stato quasi subito intercettato dai finenzieri. All'interno dei borsoni aveva oltre 8 kg di tabacchi lavorati di contrabbando. Le ricerche si sono estese anche a casa dell'indagato.

UN DEPOSITO ABUSIVO CON OLTRE 223 KG DI SIGARETTE

L'abitazione si rivelava un vero e proprio deposito abusivo di "bionde": al suo interno erano stipati quantitativi importanti di sigarette di varie marche - Marlboro, Camel, Winston, Chesterfield, L&M e altre - che venivano sequestrate, per un totale complessivo di oltre 223 kg di tabacchi lavorati di contrabbando. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari.