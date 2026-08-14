Sicurezza stradale: la polizia rafforza l'attività di prevenzione in Campania Il primo bilancio della polstrada a Napoli

La polizia ha intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio della provincia di Napoli con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite.

In particolare, gli agenti della polizia stradale di Napoli, impegnati nei servizi di vigilanza stradale, pattugliamento e controllo, hanno identificato 144 persone, di cui 2 denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a seguito di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, controllato 111 veicoli, di cui 12 sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, contestato 74 violazioni del codice della strada, e ritirato 7 patenti di guida e 7 carte di circolazione, per un totale di 139 punti decurtati.

I risultati conseguiti testimoniano l'elevato livello di attenzione della polizia nel periodo di maggiore afflusso estivo e l'impegno costante nel garantire sicurezza, legalità e tutela degli utenti della strada.