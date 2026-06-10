"Banda del buco", 12 arresti tra Napoli e Caserta: legame con rapina al Vomero? Dalle prime ore di questa mattina maxi operazione della Polizia di Stato tra Napoli e Caserta

Dalle prime ore di questa mattina ha preso avvio una maxi operazione della Polizia di Stato tra Napoli e Caserta nell'ambito delle indagini sulla "Banda del buco". Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di una struttura organizzativa a delinquere in grado di raggiungere gli obiettivi da rapinare tramite il sottosuolo, scavando cunicoli abusivi.

Oltre 100 agenti della Polizia di Stato sono impegnati da questa mattina per un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, realizzando arresti e perquisizioni su soggetti legati a questo sistema.

12 arresti tra Napoli e Caserta: legame con rapina al Vomero?

Un maxi blitz scattato questa mattina che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, di cui 7 sono finite in carcere e 5 agli arresti domiciliari. Si tratta di tutti soggetti italiani, indagati per aver commesso rapine a mano armata e per essere collegati ad una serie di colpi realizzati su territorio campano.

Il modus operandi del tunnel scavato collega diverse rapine svoltesi tra le province di Napoli e Caserta. Si fa riferimento alla cosiddetta "tecnica del buco", che porta dal sottosuolo direttamente all'obiettivo. Le indagini condotte finora riguarderebbero due rapine fatte dalla banda nel Casertano, ma gli inquirenti non escludono un possibile collegamento con il colpo del 16 aprile presso la Credit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero.