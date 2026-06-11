Napoli si candida a Capitale del Mare 2027: la proposta del Tavolo Tecnico Un'ambiziosa candidatura per valorizzare la storia del territorio e la risorsa mare di Napoli

La città di Napoli si prepara a presentare ufficialmente la propria candidatura come Capitale del Mare 2027. L'iniziativa parte dal Tavolo Tecnico del Mare del Comune di Napoli, che si è riunito oggi presso la sede di ABC Napoli. Il presidente del Tavolo e consigliere comunale, Rosario Palumbo, ha spiegato che proposta intende valorizzare la storia del territorio e non solo.

«Vogliamo valorizzare anche la ricerca scientifica applicata all'ecosistema marino e la centralità geopolitica di Napoli nel bacino del Mediterraneo. La sinergia nata tra i vari enti sostiene e guiderà il processo di valorizzazione della risorsa mare. Abbiamo messo al centro la balneabilità delle nostre coste e una candidatura ambiziosa come Napoli Capitale del Mare 2027».

Napoli Capitale del Mare 2027? Queste le priorità d'intervento

Nel corso della seduta il Tavolo ha affrontato con priorità la necessità di migliorare la qualità delle acque marine lungo la costa napoletana, definendo come obiettivo operativo l'innalzamento dei livelli di balneabilità attraverso un piano di monitoraggio, l'efficientamento delle infrastrutture e interventi mirati.

Al dibattito hanno contribuito Mario Casillo, vicepresidente e assessore ai trasporti, mobilità e mare della Regione Campania, e Salvatore Madonna per la Commissione Speciale Tutela Mare della Regione Campania. Un ringraziamento particolare è stato espresso nei confronti di ABC Napoli per la disponibilità, l'ospitalità e il supporto di competenza tecnica fornito durante il confronto.

Alla riunione hanno preso parte l'Ente Idrico Campano con il presidente Luca Mascolo, l'Autorità Portuale, l'Arpac, la Marina Militare, la Capitaneria di Porto, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e la Soprintendenza