Smart City Napoli, 4G e 5G attivi su tutta la Metro Linea 1 Svolta digitale sotterranea: Cellnex, Comune e ANM portano la super-connessione in galleria

Viaggiare nel sottosuolo di Napoli senza mai perdere il segnale cellulare, potendo navigare alla massima velocità in 4G e 5G sia in banchina che all'interno dei treni in corsa. Quella che fino a oggi era una richiesta prioritaria da parte di utenti e turisti si trasforma in realtà: da oggi l'intera tratta della Metro Linea 1 di Napoli è interamente coperta da una rete mobile di ultima generazione. L'annuncio ufficiale segna un traguardo tecnologico e politico cruciale per l'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, posizionando il capoluogo campano all'avanguardia nei processi di transizione digitale e infrastrutturale su scala nazionale.

Il progetto, che ha visto il completamento della copertura in tutte le 16 stazioni e lungo l'intera rete di gallerie, è il frutto di un'articolata sinergia pubblico-privata che ha unito il Comune di Napoli, l'ANM (Azienda Napoletana Mobilità) e Cellnex Italia, colosso europeo delle infrastrutture di telecomunicazioni wireless. L'intervento è stato realizzato attraverso l'implementazione di sistemi DAS (Distributed Antenna Systems), una tecnologia a micro-antenne con impatto visivo ed elettromagnetico ridotto al minimo, ideale per i complessi contesti architettonici e sotterranei della metropolitana partenopea.

Lo slancio della Smart City

Per Palazzo San Giacomo, il "varo" della super-connessione non rappresenta solo un ammodernamento tecnico, ma si inserisce in una precisa visione strategica di rilancio della città. "Il potenziamento della connettività lungo la Linea 1, una delle infrastrutture di mobilità più importanti del territorio cittadino, è un punto strategico per quest'Amministrazione" - ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi - "Non soltanto si garantisce a cittadini e turisti la possibilità di navigare in 4G e 5G, ampliando l'offerta di servizi, ma costituisce un notevole passo in avanti in una città che punta sempre di più sull'innovazione tecnologica".

A fargli eco è l'assessore alla Transizione Digitale e Smart City, Valerio Di Pietro, che sposta l'accento sulla ridefinizione stessa dei servizi pubblici urbani: "La qualità di una Smart City si misura anche dalla capacità di offrire servizi digitali avanzati nei luoghi che i cittadini vivono ogni giorno. Oggi la connettività non è più un elemento accessorio, ma una componente essenziale della vita quotidiana: cittadini, studenti, lavoratori e turisti hanno bisogno di poter contare su connessioni veloci, stabili e affidabili anche durante gli spostamenti".

I numeri del boom: crescita verticale dei passeggeri

L'investimento strutturale arriva in un momento di massima pressione per la rete di trasporti napoletana, investita da flussi turistici e pendolari senza precedenti. L'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Edoardo Cosenza, ha snocciolato dati analitici che giustificano l'urgenza dell'intervento: l'ultimo bilancio consolidato della Linea 1 ha infatti certificato il superamento dei 44,5 milioni di passeggeri complessivi.

Le proiezioni più recenti evidenziano un trend di crescita verticale, con un incremento netto di circa 2 milioni di passeggeri nei soli primi mesi dell'anno rispetto ai già storici record dell'anno precedente. "A una platea così vasta occorre offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace", ha rimarcato Cosenza, indicando la stabilità del segnale come pilastro essenziale per la transizione verso un modello urbano intelligente.

Dietro le quinte: la sfida ingegneristica nel sottosuolo

Scendere a decine di metri sotto la superficie di una metropoli millenaria comporta difficoltà tecniche non indifferenti, spesso invisibili all'utente finale. Francesco Favo, direttore generale e amministratore delegato di ANM, ha sollevato il velo sulla complessità dei lavori di cronaca ingegneristica: "Le stazioni e i tunnel della Linea 1 si sviluppano a profondità considerevoli, in alcuni casi fino a 40 metri sotto il livello stradale. Garantire una connessione mobile stabile e di qualità in queste condizioni ha rappresentato una sfida tecnologica significativa. L'attivazione del 4G e 5G a queste profondità non è un risultato scontato".

Dal punto di vista industriale, la chiave di volta è stata il modello strutturale adottato da Cellnex. Come spiegato da Federico Protto, presidente e CEO di Cellnex Italia, l'azienda ha operato attraverso un sistema di "infrastruttura condivisa e neutrale". Questo significa che l'impianto non è monopolio di un singolo brand telefonico, ma è già predisposto per ospitare contemporaneamente tutti i principali operatori di rete. Questo approccio consente di ottimizzare gli investimenti privati, razionalizzare i futuri interventi manutentivi ed evitare ulteriori scavi invasivi in un circuito sotterraneo celebre in tutto il mondo anche per le sue "Stazioni dell'Arte".

Prospettive future: l'estensione alla Linea 6

Il completamento della Linea 1 non segna la fine del percorso di digitalizzazione dei trasporti partenopei, bensì un punto di partenza. L'amministrazione comunale ha già confermato che il prossimo obiettivo strategico è già tracciato: l'estensione della medesima connettività 4G e 5G a stretto giro anche sulla Linea 6. Un passaggio obbligato per connettere definitivamente i flussi della mobilità di Napoli ai binari e agli standard delle grandi metropoli europee.