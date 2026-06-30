Sicurezza, De Luca (Pd): Situazione fuori controllo, da Governo solo parole Dopo la sparatoria a Napoli davanti alla stazione di Montesanto

"Quanto accaduto nella zona di Montesanto, a Napoli, è di una gravità inaudita e rappresenta l'ennesimo segnale di una situazione che è davvero fuori controllo in tante, troppe, aree urbane di tutto il territorio nazionale. Non possiamo tollerare un Far West, in cui un uomo possa aggirarsi in pieno centro con un kalashnikov, seminando il panico tra cittadini e famiglie. È un fatto inaccettabile che impone una risposta immediata dello Stato".

Lo ha dichiarato l'on. Piero De Luca, segretario del PD Campania. "Da troppo tempo - ha proseguito - assistiamo a un'escalation di episodi drammatici: microcriminalità diffusa, violenza, stese, baby gang che continuano a terrorizzare interi quartieri. Il Governo continua a riempirsi la bocca con la parola sicurezza, ma la realtà racconta tutt'altro. A Napoli è il quinto episodio in pochi giorni. Altri episodi efferati quotidianamente si verificano in altre città italiane mettendo in pericolo la serenità di vita e la sicurezza dei nostri cittadini. Il Ministro dell'Interno dimostra di non avere la situazione sotto controllo e l'assenza di una strategia efficace per contrastare e prevenire questi episodi si ripercuote su tutto il territorio nazionale. Ora basta. Serve uno scatto di responsabilità da parte dello Stato. Chiediamo al Ministero dell'Interno e a all'intero Governo un cambio di passo immediato: meno propaganda e più attenzione alle condizioni di vita nei quartieri, una presenza più concreta ed efficace delle forze dell’ordine sui territori e una strategia complessiva, seria e strutturale per affrontare, risolvere e debellare definitivamente il fenomeno della microcriminalità, a partire da quella giovanile. Le nostre città non possono essere lasciate sole. Occorrono interventi concreti e una strategia seria che restituisca sicurezza ai cittadini e tutela alle nostre comunità".