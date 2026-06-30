IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il principio della continuità Alla fine il Napoli, vedrete, non comprerà nessuno: tanto Allegri farà come Conte...

Il calciomercato estivo deve ancora iniziare e non c'è un potenziale acquisto della SSC che non sia conteso da mezzo mondo. A qualunque calciatore Aurelio De Laurentiis voglia arrivare, da una mezza tacca a un supercampione, deve partecipare a un'asta, proprio quella "procedura di compravendita" che lui tanto aborrisce. Alla fine il Napoli, vedrete, non comprerà nessuno, al più potrà vendere una sessantina di misteriosi acquisti degli ultimi anni che, in base al tanto declamato principio della continuità, il buon Massimiliano Allegri ignorerà, o al più svaluterà, come ha bellamente fatto il suo osannatissimo predecessore, Antonio Conte.