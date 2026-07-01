Ferrante: Frecciarossa Napoli-Bari-Lecce, traguardo storico "E' la prima tappa del percorso di modernizzazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno"

"Il Frecciarossa diretto Napoli-Bari-Lecce attivo da oggi è la prima tappa del percorso di modernizzazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno che stiamo portando avanti.

Questo traguardo storico dimostra che gli investimenti sull’alta velocità Napoli–Bari stanno già producendo benefici tangibili e continueranno a farlo con il progressivo completamento delle opere previste.

Il Governo sta trasformando i progetti in infrastrutture, i cantieri in servizi, le opere in opportunità, rendendo il Sud sempre più competitivo, connesso e attrattivo".

Lo afferma il sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia. "Il collegamento diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall’attivazione del doppio binario tra Napoli e Cancello, è frutto - aggiunge Ferrante - di una visione strategica che punta a costruire un'Italia più unita, riducendo le distanze e garantendo pari diritti di mobilità a tutti i cittadini.

Il nuovo Frecciarossa rafforza l'offerta di collegamenti lungo l'asse adriatico e tirrenico, valorizzando il ruolo strategico della linea Av/Ac Napoli–Bari e contribuendo a creare una rete sempre più moderna, efficiente e integrata.

Contestualmente, con il completamento della prima fase dei lavori previsti nelle stazioni di Contursi e di Buccino sulla direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, da oggi tornano operativi i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza sulla linea, a dimostrazione dell’impegno che stiamo assicurando sull’intera rete.

Per troppo tempo il Sud ha atteso infrastrutture moderne. Oggi diamo una risposta concreta ai cittadini, alle imprese e ai territori. L'alta velocità non è solo un'opera ferroviaria: è uno strumento di crescita economica, coesione nazionale e sviluppo, capace - conclude Ferrante - di far correre il Mezzogiorno verso il futuro”.

