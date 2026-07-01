Ferrante: Frecciarossa Napoli-Bari-Lecce, traguardo storico

"E' la prima tappa del percorso di modernizzazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno"

ferrante frecciarossa napoli bari lecce traguardo storico

Il nuovo Frecciarossa rafforza l'offerta di collegamenti lungo l'asse adriatico e tirrenico, valorizzando il ruolo strategico della linea Av/Ac Napoli–Bari e contribuendo a creare una rete sempre più moderna, efficiente e integrata...

Napoli.  

"Il Frecciarossa diretto Napoli-Bari-Lecce attivo da oggi è la prima tappa del percorso di modernizzazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno che stiamo portando avanti.

Questo traguardo storico dimostra che gli investimenti sull’alta velocità Napoli–Bari stanno già producendo benefici tangibili e continueranno a farlo con il progressivo completamento delle opere previste.

Il Governo sta trasformando i progetti in infrastrutture, i cantieri in servizi, le opere in opportunità, rendendo il Sud sempre più competitivo, connesso e attrattivo".

Lo afferma il sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia. "Il collegamento diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall’attivazione del doppio binario tra Napoli e Cancello, è frutto - aggiunge Ferrante - di una visione strategica che punta a costruire un'Italia più unita, riducendo le distanze e garantendo pari diritti di mobilità a tutti i cittadini.

Il nuovo Frecciarossa rafforza l'offerta di collegamenti lungo l'asse adriatico e tirrenico, valorizzando il ruolo strategico della linea Av/Ac Napoli–Bari e contribuendo a creare una rete sempre più moderna, efficiente e integrata.

Contestualmente, con il completamento della prima fase dei lavori previsti nelle stazioni di Contursi e di Buccino sulla direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, da oggi tornano operativi i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza sulla linea, a dimostrazione dell’impegno che stiamo assicurando sull’intera rete.

Per troppo tempo il Sud ha atteso infrastrutture moderne. Oggi diamo una risposta concreta ai cittadini, alle imprese e ai territori. L'alta velocità non è solo un'opera ferroviaria: è uno strumento di crescita economica, coesione nazionale e sviluppo, capace - conclude Ferrante - di far correre il Mezzogiorno verso il futuro”.
 

Ultime Notizie