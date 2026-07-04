Marina militare nastro rosa tour 2026: il giro dell'Italia conquista Napoli Grande successo di pubblico e appassionati

Grande successo per la tappa di Napoli del "Marina militare nastro rosa tour, il giro d'Italia a vela, organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del ministro per lo sport e i giovani e del nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei giochi del mediterraneo - Taranto 2026, il supporto della federazione italiana Vela e il patrocinio del Coni.



La tappa campana ha visto una grande partecipazione di pubblico e un livello agonistico di assoluto rilievo. La sesta e impegnativa frazione offshore della competizione ha premiato il team della Marina Militare che si è aggiudicato la tappa, grazie alla conduzione del timoniere Francesco Linares e alle manovre Simone Scontrino.

Decisiva la strategia adottata lungo il tratto dalla Calabria alla Campania, che ha permesso all'equipaggio di prendere e mantenere il comando. In seconda posizione si è classificato il team tedesco Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW), composto da Caro Schaaff e Svea Wrede. A chiudere il podio, in terza posizione, il team inglese Flushing Sailing club, con Nuala Sellwood e Patrick Moriarty.

"Siamo molto contenti di aver vinto questa tappa, è stata una regata intensa e avvincente. Rispetto alle tappe precedenti abbiamo trovato condizioni di vento più favorevoli e abbiamo scelto di adottare una strategia un po’ coraggiosa, che si è rivelata però la mossa vincente.

Il momento più complesso da gestire di tutta la regata è stato sicuramente l’ingresso nel Golfo di Napoli, in quanto le condizioni meteo erano molto variabili, con continui cali e cambi d’intensità del vento, che hanno consentito al team tedesco di ridurre il distacco. Siamo comunque riusciti a mantenere concentrazione e lucidità nei momenti decisivi e a tagliare la linea di traguardo per primi”, ha dichiarato il team vincitore della Marina Militare.

Nella tappa di Napoli è stata dedicata grande attenzione al tema dell’inclusione: venerdì 3 luglio, infatti, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) è stato protagonista di una traversata unica dalla rotonda Diaz al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega anche alle attività sportive ed alle politiche per la disabilità Isabella Rauti.

La senatrice ha preso, poi, parte anche alla cerimonia di premiazione dei vincitori di tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

"Insieme ai vincitori delle 6^ tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour festeggiamo anche l’inclusione: Grazie all’iniziativa Oltre l’Onda – Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa sfida il Golfo di Napoli, abbiamo ribadito che il mare è di tutti e lo sport è di tutti, e che una comunità si misura anche dalla sua capacità di non lasciare indietro nessuno. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è molto più di una regata: è un’occasione per unire sport, mare e promozione del nostro patrimonio marittimo e trasmettere valori come responsabilità, spirito di squadra e rispetto per il mare”, ha commentato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti.

Il Marina militare nastro rosa tour si è confermato, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del territorio, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l'intero sistema costiero italiano.

"Siamo tornati con grande piacere a Napoli per questa sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, perché oggi questa città rappresenta il cuore della vela mondiale. Nel corso degli anni il Tour si è affermato come un appuntamento di riferimento nel calendario velico nazionale e internazionale, e per noi era importante essere qui, non solo per celebrare questa manifestazione, ma anche per iniziare ad accompagnare il percorso che porterà al grande spettacolo del prossimo anno. Siamo convinti che l’America’s Cup a Napoli rappresenterà un’occasione straordinaria per portare la vela fuori dai circoli e farla arrivare con ancora più forza nelle piazze e tra le persone, proprio come il Marina Militare Nastro Rosa Tour sta facendo da sei edizioni”, ha commentato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A in occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori di tappa, che si è svolta venerdì 3 luglio.

Grande interesse di pubblico anche per il villaggio della vela del marina militare nastro rosa tour, che ha proposto attività a ingresso libero, e per i workshop del “Progetto Giovani” che hanno messo al centro le nuove generazioni attraverso incontri divulgativi, iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino e attività presso la Lega Navale Italiana e la Capitaneria di Porto di Napoli. In particolare, ragazze e ragazzi hanno partecipato, presso la Lega Navale di Napoli, a una lezione di vela a cura degli istruttori FIV – Federazione Italiana Vela, per poi salire a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera dalla quale hanno potuto seguire la regata Waszp del Marina Militare Nastro Rosa Tour, lasciandosi coinvolgere dall’adrenalina della competizione e dallo spettacolo degli atleti in gara.

Molto apprezzati dal pubblico anche l’appuntamento di giovedì 2 luglio con il racconto musicale della favola “Aurora e la Nave incantata” con la partecipazione di Veronica Maya, che ha coinvolto famiglie e bambini nel segno di una proposta capace di coniugare intrattenimento e divulgazione, e quello di mercoledì 1 luglio con la "Piccola Orchestra della Forcella”.

Nelle giornate del 1° e 2 luglio, il Villaggio della Vela ha ospitato due talk con i rappresentanti della sezione di Napoli del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano, dedicati ai temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Un'occasione per raccontare le attività che l'associazione promuove sul territorio e sensibilizzare cittadini e visitatori sull'importanza della salvaguardia dei beni culturali e ambientali.

Sempre in occasione della cerimonia di venerdì 3 luglio, sul palco del Villaggio della Vela, l’Assessore allo sport e pari opportunità dottoressa Emanuela Ferrante ha dichiarato: “Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 è una manifestazione di grande prestigio nazionale e internazionale che unisce sport, mare, cultura e valorizzazione dei territori.

La nostra città, "Capitale Europea dello Sport 2026", sempre più al centro dei grandi eventi velici e sportivi, conferma la propria vocazione marittima e la capacità di ospitare appuntamenti che promuovono inclusione, partecipazione e crescita sociale e che si intrecciano perfettamente con le politiche che portiamo avanti ogni giorno per garantire pari opportunità e accesso allo sport a tutta la collettività".