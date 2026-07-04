L'ombra del Fentanyl su Napoli: l'asse Camorra - cartelli messicani Dal furto a Roma ai canali di Scampia: rafforzati i protocolli di sicurezza e i controlli

Il recente maxifurto di ottanta fiale di Fentanyl all'Ospedale Israelitico di Roma ha squarciato il velo su una realtà che gli inquirenti della Direzione Investigativa Antimafia monitoravano da tempo con crescente apprensione. Non si tratta di una semplice razzia farmaceutica, ma del sintomo di un'allerta nazionale che ha costretto i presidi sanitari di Napoli e dell'intera Campania a blindare le scorte del potentissimo analgesico, una sostanza cento volte più letale della morfina. Questo episodio di cronaca si inserisce in un quadro investigativo molto più ampio e inquietante, un'inchiesta che svela un filo invisibile ma robustissimo capace di collegare i laboratori clandestini dello stato messicano di Jalisco alle storiche piazze di spaccio di Scampia e ai capannoni industriali del basso Casertano.

Il rischio concreto del taglio dell'eroina

L'allarme lanciato dalle Prefetture e dalle forze dell'ordine sul territorio campano è elevato e concreto. Il timore principale non è legato a un consumo di massa immediato del Fentanyl puro, come avviene nella tragica epidemia che miete centomila vittime all'anno negli Stati Uniti, quanto alla spietata logica commerciale dei clan di tagliare l'eroina tradizionale con la sostanza sintetica. Questo processo permette di moltiplicare la potenza della droga riducendone drasticamente i costi di produzione, col rischio drammatico di generare una nuova ondata di dipendenti cronici e una rapida escalation di overdose letali lungo le strade e nei vicoli della periferia napoletana.

L'alleanza geopolitica del narcotraffico sintetico

La vera svolta strutturale risiede nella natura dei rapporti tra la criminalità organizzata campana e i colossi del narcotraffico globale. Secondo gli ultimi riscontri della Dea e della Polizia nazionale spagnola, che lo scorso novembre hanno smantellato una filiale strategica a Madrid, l'intesa tra il Cartello di Jalisco Nuova Generazione (Cjng) e i clan napoletani non è una classica transazione tra fornitore e cliente. Si tratta di una partnership paritaria, un modello di business orizzontale in cui i messicani operano come broker mondiali della sintesi chimica e la camorra mette a disposizione una rete di distribuzione capillare. Al centro di questo scacchiere si muovono i nomi storici della malavita nostrana, a partire dal clan Amato-Pagano. Gli scissionisti, sfruttando basi storiche in Spagna organizzate sin dai tempi della latitanza a Barcellona del boss Raffaele Amato, gestiscono i flussi e concordano i prezzi in un vero e proprio porto franco continentale.

Il cartello di Secondigliano e le rotte invisibili

Accanto agli Amato-Pagano, la smisurata potenza finanziaria dell'Alleanza di Secondigliano - l'asse composto dalle famiglie Licciardi, Contini e Mallardo - consente acquisti massicci sul mercato globale, spesso dividendo le quote d'investimento con la ’ndrangheta in un inedito hub mafioso unito dal solo dogma del profitto.

Se per la cocaina il fulcro resta la Calabria, i clan napoletani e la famiglia Mazzarella hanno trasformato il porto di Salerno in uno snodo critico. Tuttavia, per il Fentanyl le regole del trasporto cambiano radicalmente. Consapevoli che bastano pochissimi milligrammi della sostanza per confezionare migliaia di dosi mortali, i trafficanti evitano i grandi carichi navali. La nuova frontiera è la parcellizzazione: migliaia di piccoli pacchi spediti via cargo o posta aerea attraverso gli scali di Malpensa e Fiumicino, registrati a nome di società fantasma attive nei settori dei fertilizzanti o dei prodotti estetici, rendendo i controlli doganali una caccia a un nemico invisibile.

Criptovalute e smart contracts per blindare il business

La modernità tecnologica della camorra si riflette anche nella gestione finanziaria delle transazioni, completamente dematerializzata per sfuggire alle maglie della giustizia. I pagamenti tra i broker messicani e i referenti a Napoli non transitano più per i canali bancari tradizionali e non prevedono più il rischioso passaggio di valigette piene di contanti. Le transazioni avvengono sulla blockchain attraverso l'utilizzo di contratti intelligenti, i cosiddetti smart contracts. Il denaro, convertito in criptovalute, viene congelato in un deposito di garanzia virtuale e sbloccato in favore dei fornitori messicani solo quando il posizionamento Gps del carico o un sensore termico all'interno dei macchinari industriali utilizzati per l'occultamento conferma l'avvenuta consegna della merce a Madrid o a Napoli.