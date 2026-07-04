Boom di turisti a Capodichino, blitz della Polizia locale contro NCC abusivi Sanzionati abusivi e irregolari, sequestri e patenti ritirate

Il boom di turisti che sta investendo la città di Napoli in questa stagione estiva porta con sé non solo record di presenze, ma anche il riaccendersi di storiche criticità legate alla mobilità urbana. Lo scalo aeroportuale di Capodichino, principale porta d'accesso per i visitatori stranieri e nazionali, è finito nelle ultime ore al centro di una vasta e sistematica operazione di controllo della Polizia Locale, volta a smantellare il fenomeno dell’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea. La pressione sui servizi di trasporto ha spinto l'Unità Operativa Aeroporto a intensificare i posti di blocco e le verifiche commerciali. L'obiettivo è chiaro: tutelare i viaggiatori, difendere la legalità e garantire la concorrenza leale in un settore ciclicamente preda di infiltrazioni irregolari e tassisti "fantasma".

Il bilancio del blitz: sequestri e patenti ritirate

Le ultime verifiche sul campo hanno portato a galla un quadro di diffuse irregolarità. Gli agenti della Municipale hanno elevato cinque verbali di contestazione ad alto impatto. I casi più gravi hanno riguardato due conducenti sorpresi a esercitare abusivamente l'attività di Noleggio con Conducente (NCC), senza alcuna autorizzazione o destinazione d'uso prescritta per i veicoli. Per i due finti professionisti la sanzione è stata pesante: ritiro immediato della patente di guida (finalizzato alla sospensione) e sequestro amministrativo dei veicoli, propedeutico alla confisca definitiva del mezzo.

Il focus della normativa: L'utilizzo di un veicolo privato per scopi commerciali senza la corretta immatricolazione viola l'articolo 85 del Codice della Strada, configurando un rischio non solo amministrativo, ma anche per la sicurezza degli stessi passeggeri, spesso privi di coperture assicurative specifiche.

Caccia ai furbi: le altre violazioni accertate

I controlli incrociati sui database hanno permesso di intercettare un automobilista sorpreso a circolare a bordo di un veicolo già sottoposto a precedente fermo amministrativo. A questo si aggiunge il ritiro di una carta di circolazione per il mancato aggiornamento dei dati di residenza del proprietario. Il dispositivo di sicurezza ha mirato a colpire anche la "concorrenza sleale" tra gli stessi operatori autorizzati. Un conducente NCC regolare è stato infatti sanzionato per aver violato le severe ordinanze di settore, venendo intercettato mentre prelevava passeggeri al di fuori degli stalli e degli spazi espressamente consentiti, alimentando il caos nei flussi di viabilità interna all'aeroporto.

Un piano strutturato per l'estate

Le forze dell'ordine fanno sapere che non si tratterà di un intervento isolato. Questo nucleo di operazioni fa parte di una strategia di presidio permanente pianificata per l'intera stagione estiva. La Polizia Locale punta a mantenere alto il livello di guardia per scoraggiare il fenomeno dei "buttadentro" e dei trasportatori abusivi che, specialmente nei momenti di picco degli arrivi, tentano di speculare sul flusso turistico cittadino.