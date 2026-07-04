IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Amico di penna I retroscena sull'ingaggio del nuovo tecnico del Napoli: ecco cosa è successo...

Se fosse vero quello che ha scritto Tuttospot, e cioè che Aurelio De Laurentiis, per superare tutti i problemi legati alla risoluzione del contratto tra Massimiliano Allegri e il Milan, avrebbe offerto al tecnico livornese, non più 4,5 milioni di euro netti a stagione per due anni, ma 5 milioni per tre anni, sarebbe molto grave, in quanto si proseguirebbe nella strada intrapresa da Antonio Conte di bieco egocentrismo e cieca sudditanza, a fronte di costi sempre più proibitivi. La verità è un'altra. Il presidente azzurro, che è notoriamente un benefattore, avrebbe fatto tutto ciò per levare la castagne dal fuoco a Gerry Cardinale, suo amico di penna.