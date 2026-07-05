Difesa e AI: la Nunziatella diventa l'hub della cybersecurity militare Chiusa la seconda edizione del Campo Digitale alla Nunziatella di Napoli

La guerra del futuro non si combatte più soltanto sul terreno, ma si decide nei domini invisibili dello spazio cibernetico e dell'intelligenza artificiale. In quest'ottica di sicurezza nazionale, la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli si conferma l'avamposto strategico dell'Esercito Italiano. Presso l'Aula Magna "Francesco De Sanctis", si è svolta la cerimonia di chiusura e premiazione della seconda edizione del Campo Digitale. L'evento ha visto la partecipazione dei vertici della Difesa e dell'industria strategica nazionale: il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e l’Amministratore Delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani.

Simulazioni d'attacco e "Capture the Flag": la prova sul campo

Gli allievi del 237° e 238° corso hanno dato prova pratica delle competenze acquisite nello scenario della competizione digitale. Non semplici nozioni teoriche, ma una vera e propria attività di cyber-defense applicata:

Capture the Flag (CTF): Una competizione in cui i partecipanti scovano stringhe di testo ("flag") nascoste in sistemi volutamente vulnerabili.

Creazione di Sandbox: Ambienti isolati di prova per testare codici malevoli senza rischi per l'infrastruttura.

Simulazione d'attacco: Un vero e proprio war-game digitale per difendere la rete informatica della Scuola Militare.

L'asse strategico con l'industria: la partnership con Leonardo

Il Campo Digitale del 2026 segna un cambio di passo grazie al coinvolgimento di player di primo piano nel settore tecnologico e della sicurezza. Oltre a realtà come Spici, Telsy e Ctrl/Shift, spicca il ruolo di Leonardo. L'Amministratore Delegato Lorenzo Mariani ha annunciato che l'azienda accoglierà i 14 migliori allievi selezionati durante i corsi per un boot camp intensivo e altamente formativo presso la sede specializzata di Chieti, uno dei nodi cruciali della cyber-protection industriale italiana.

Formare i leader del futuro tra etica e tecnologia

Il programma del Campo Digitale unisce hard skills verticali ad ampio spettro, come il coding, lo studio dell'Intelligenza Artificiale e il pilotaggio dei droni, a una solida formazione umanistica. Rimanendo fedele al motto secolare "Preparo alla vita ed alle armi", lo storico istituto di Napoli dimostra come la tradizione militare italiana possa sposare l'innovazione tecnologica più spinta, ponendo le basi per la classe dirigente strategica di domani.