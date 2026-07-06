Quality Time a Napoli: il valore del tempo entra in azienda Al Posillipo confronto su work-life balance, ESG e sostenibilità

Il tempo come risorsa strategica per le persone, le imprese e i territori. È stato questo il filo conduttore di Quality Time – Exclusive Event by Gruppo Stratego, l’evento ospitato nella storica e suggestiva cornice del Circolo Nautico Posillipo, che ha riunito imprenditori, manager, professionisti, rappresentanti del mondo accademico, dello sport e dell’informazione per riflettere su uno dei temi più rilevanti per il futuro delle organizzazioni: la qualità del tempo e il suo impatto sulla creazione di valore sostenibile.

L’iniziativa è stata promossa da Gruppo Stratego Società Benefit, Pform Group Società Benefit, Allcore - Advisor on Board e Fondazione Bardascino, con il patrocinio dell’Osservatorio ESG Ability - ERMES, della Sapienza Università di Roma, della Fondazione Saccone e del Circolo Nautico Posillipo, e con la media partnership di Make Different Magazine.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti di Enrico Deuringer, giornalista e socio del Circolo Nautico Posillipo, e del presidente del Circolo Nautico Posillipo, l’ex pallanuotista Stefano Postiglione, che ha evidenziato come “le grandi squadre si costruiscano attraverso la qualità delle relazioni”, mentre la conduzione è stata affidata ai giornalisti di Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi, Antonio Del Vecchio e Benedetta Gambale. A presentare la serata è stato Marco Frittella, direttore di Make Different Magazine.

LA SURVEY: IL TEMPO ENTRA NELLE STRATEGIE AZIENDALI, MA RESTA IL GAP TRA CONSAPEVOLEZZA E AZIONE

Al centro dell’incontro la presentazione della ricerca “Il Quality Time nelle Imprese”, realizzata dall’Osservatorio ESG Ability della Sapienza Università di Roma, guidato dal professor Salvatore Esposito De Falco, su un campione di 43 aziende che hanno partecipato all’evento.

I risultati evidenziano come il tema sia ormai entrato stabilmente nell’agenda manageriale: l’88% delle imprese considera il work-life balance molto o abbastanza rilevante per la competitività e la sostenibilità; il 65% ha integrato la conciliazione vita-lavoro all’interno della propria strategia aziendale; il principale beneficio associato al Quality Time è il miglioramento del benessere delle persone, seguito dal miglioramento del clima organizzativo, della produttività, dell’engagement e della qualità delle relazioni; il 75% delle aziende ha formalizzato obiettivi ESG, ma soltanto il 40% li comunica all’esterno; appena il 30% dichiara di avere politiche ESG pienamente operative.

L’indagine fotografa, dunque, un sistema produttivo sempre più consapevole del valore strategico del tempo, ma ancora impegnato a colmare il divario tra intenzioni e implementazione concreta delle politiche organizzative.

IL CONFRONTO TRA IMPRESA, SPORT, SOSTENIBILITÀ E COMUNICAZIONE

Nel corso del Quality Time Talk, primo momento dedicato alla presentazione del nuovo numero di Make Different Magazine, la rivista dell’Italia green diretta da Marco Frittella, si sono confrontati Cosimo Bardascino, presidente della Fondazione Bardascino, e Danilo Devigili, founding partner di Collectibus e autore de “La Formula della Sostenibilità”.

Per Cosimo Bardascino, “Mio padre mi ha trasmesso la visione di un’azienda familiare e l’importanza di una qualità della vita elevata. Siamo attenti al welfare aziendale, con attività e spazi che puntano a offrire ai dipendenti momenti di sport e relax. Con Make Different Magazine stiamo cercando di far emergere tutto il buono che c’è nelle aziende italiane: tecnologia, innovazione, welfare e tanto altro, non solo nei settori della sostenibilità”.

Danilo Devigili ha sottolineato: “Parlando di tempo, penso sia arrivato il momento di fare sul serio con la sostenibilità. Ma per rendere un’impresa sostenibile occorre tempo. Creare valore nel breve periodo non è la scelta ottimale, perché è sul lungo periodo che si valuta un’azienda”.

MARCO FRITTELLA E LUCA ABETE: IL VALORE DEL TEMPO NELL’INFORMAZIONE E NELLA SOCIETÀ

Per Marco Frittella, direttore di Make Different Magazine, “nel nuovo numero abbiamo voluto dedicare ampio spazio al rapporto tra sport e sostenibilità. La qualità dell’informazione è qualità del tempo. In un’epoca dominata dalla velocità, offrire contenuti autorevoli e affidabili significa restituire valore al tempo dei cittadini e contribuire a una società più consapevole”.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento di Luca Abete, volto storico di Striscia la Notizia e ideatore del format NonCiFermaNessuno, che ha posto l’accento sul rapporto tra tempo, responsabilità e cambiamento sociale: “Il tempo è il bene più democratico che esista: tutti ne riceviamo la stessa quantità ogni giorno. La differenza la fanno le scelte. Investire il proprio tempo per migliorare sé stessi, la propria comunità e il proprio lavoro significa generare un impatto che va oltre qualsiasi risultato individuale”.

LA LEZIONE DELLO SPORT: ANDREA CAPOBIANCO

Uno dei momenti più attesi della serata è stato il keynote speech di Andrea Capobianco, coach della Nazionale italiana femminile di basket.

“Sport e impresa sono espressioni di cultura e possono influenzarsi reciprocamente in maniera virtuosa. Nello sport il tempo è fondamentale sia nel gioco sia nella gestione degli allenamenti, ma soprattutto nei time-out, dove in pochi secondi devo comprendere lo stato mentale delle mie giocatrici, cercando di gestire al meglio quei pochi attimi per dare valore alla persona. Un manager d’impresa deve fare lo stesso: gestire il tempo per valorizzare le risorse umane”, ha affermato Capobianco.

A seguire, sono intervenuti Alfonso Esposito, CEO di Pform Group Società Benefit, Floridiana Ventrella, fondatrice di Lavoroalsud.it, Andrea Tafuro, tax advisor del Gruppo Allcore e CEO di Advisor on Board, e Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego Società Benefit.

Secondo Alfonso Esposito, “Il tempo per la formazione va sempre trovato. La formazione ti mantiene vivo: scoprire sempre nuove cose, dalle nuove tecnologie alle nuove esperienze e conoscenze, senza dimenticare le tradizioni. È un tempo necessario nella nostra vita”.

Per Floridiana Ventrella, “C’è un tempo per tutto nel nostro percorso di vita, fatto di tanti momenti. C’è un momento anche per tornare al Sud e riconnettersi ai propri valori più importanti, mettendoli a disposizione della propria terra”.

Andrea Tafuro ha evidenziato che “l’idea di oggi è quella di fermarsi e ragionare sul tempo che stiamo vivendo. Nel tempo dell’IA, le relazioni acquisiscono un valore diverso. Dobbiamo tornare ad avere relazioni vere e autentiche. L’IA ci darà un grande aiuto in questo, abbattendo i tempi e lasciando più spazio al recupero delle relazioni. L’ottimizzazione del tempo sarà fondamentale nel prossimo futuro, a livello sociale e imprenditoriale”.

Antonio Vitolo ha ribadito come “la qualità del tempo sia diventata un asset competitivo per le imprese. Le aziende che mettono realmente le persone al centro riescono a creare relazioni più solide, a generare maggiore fiducia e a ottenere performance più durature”.

I QUALITY PERSON OF THE YEAR 2026

La serata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti Quality Person of the Year, assegnati a personalità che si sono distinte per aver promosso la cultura della qualità, della sostenibilità, dell’innovazione e della valorizzazione delle persone.

Salvatore Esposito De Falco

Per aver contribuito a diffondere una cultura della qualità fondata sulla misurazione degli impatti e sulla creazione di valore sostenibile, promuovendo, attraverso l’Osservatorio ESG della Sapienza Università di Roma, modelli capaci di integrare performance economiche, responsabilità sociale e visione di lungo periodo.

Cosimo Bardascino

Per aver elevato gli standard qualitativi nel settore ambientale e del waste management, coniugando innovazione, sostenibilità e identità d’impresa, e per aver promosso una cultura dell’informazione autorevole sui temi della transizione ecologica attraverso Make Different Magazine.

Andrea Capobianco

Per aver dimostrato come la qualità del tempo nello sport si costruisca attraverso la formazione, la disciplina e la valorizzazione del talento, trasformando il lavoro quotidiano in risultati di eccellenza, crescita collettiva e sviluppo delle nuove generazioni.

Nicola Cardillo, CEO Carnico CRD Spa

Per aver dimostrato come la qualità del tempo si traduca in visione, responsabilità e investimento sul futuro, innovando il settore della logistica e dei trasporti e sostenendo la formazione delle nuove generazioni attraverso borse di studio e percorsi di valorizzazione del talento.

Danilo Devigili

Per aver promosso una visione della sostenibilità come leva concreta di trasformazione e competitività. Pioniere del concetto di sostenibilità, ha accompagnato negli anni imprese e organizzazioni nell’integrazione di innovazione, responsabilità e creazione di valore in una prospettiva orientata al futuro.

Angelo Di Rienzo, già Governatore 2101 Rotary Campania

Per la qualità del lavoro svolta, declinata in numerose iniziative a vantaggio di territori e comunità, promuovendo una cultura dei service inclusiva che ha generato impatti positivi sulla società.

Enrico Deuringer

Per aver dedicato il proprio percorso professionale alla qualità dell’informazione e della comunicazione istituzionale, contribuendo con rigore, competenza e senso etico alla diffusione di una cultura fondata su autorevolezza, responsabilità e servizio alla collettività.

Marco Frittella

Per aver dimostrato che la qualità dell’informazione è qualità del tempo, portando all’attenzione del grande pubblico i temi della sostenibilità e della transizione ecologica e contribuendo, attraverso la direzione di Make Different Magazine e la sua presenza nei principali talk televisivi nazionali, alla diffusione di una comunicazione autorevole, consapevole e orientata al bene comune.

Giuseppe Nardini, Governatore 2101 Rotary Campania

Per aver interpretato la qualità come valore guida del proprio percorso professionale, promuovendo una cultura orientata all’eccellenza, alla crescita delle persone e alla costruzione di relazioni capaci di generare fiducia, valore e sviluppo.

Cesare Pandolfi, Presidente Rotary Club Tuscianum 1929

Per aver promosso una visione del servizio fondata sulla partecipazione, sul senso di comunità e sulla valorizzazione delle relazioni umane, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del Rotary Club Tuscianum 1929 come luogo di incontro, progettualità e crescita condivisa per il territorio.

Giorgio Scala, Presidente Fondazione Saccone

Per aver fatto della qualità il fondamento di un ecosistema capace di unire persone, imprese, istituzioni e territori attorno a una visione condivisa di crescita e innovazione. Attraverso la Fondazione Saccone, ha promosso un modello di sviluppo che valorizza il talento, favorisce il dialogo tra generazioni e trasforma competenze, relazioni e conoscenza in opportunità concrete per il futuro delle comunità e del sistema produttivo.

Floridiana Ventrella

Per aver contribuito a restituire valore al tempo delle persone attraverso l’orientamento, la formazione e la valorizzazione del talento, accompagnando giovani e professionisti nella costruzione di percorsi di crescita consapevoli e sostenibili e contribuendo allo sviluppo del capitale umano dei territori.