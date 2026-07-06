Fenomeno Ultimo: dopo il record di Tor Vergata arriva anche a Napoli "La favola continua..." ha commentato il cantautore annunciando le prossime date

Il "fenomeno Ultimo" non si ferma. Sabato 4 luglio, l'area di Tor Vergata a Roma è stata teatro di un vero e proprio bagno di folla: 250.000 spettatori paganti si sono radunati per quello che è già stato battezzato lo "show dei record". Ma l'analisi di quello che è a tutti gli effetti un caso di studio macroeconomico per il pop italiano non si ferma alla Capitale. A meno di 48 ore dal trionfo romano, il cantautore ha ufficializzato il prossimo obiettivo: il tour estivo negli stadi per il 2027. E c'è una data anche per il Maradona.

"Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. La favola continua…", ha commentato l'artista via Instagram, sancendo il passaggio alla fase successiva di una macchina organizzativa che muove cifre da capogiro.

Biglietti Ultimo 2027: quando escono e dove acquistarli

Per i fan e per gli analisti del settore, la data da segnare sul calendario è mercoledì 8 luglio alle ore 14:00, momento in cui si apriranno ufficialmente le prevendite. Il trend degli scorsi anni lascia prevedere il rischio di un immediato sold out sulle principali piattaforme di ticketing autorizzate. La nuova tournée attraverserà l'intera penisola da Nord a Sud, toccando ben 11 impianti tra stadi e arene principali. Di seguito il calendario completo dei concerti:

10 giugno 2027: Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil (Data zero)

13 giugno 2027: Bologna, Stadio Renato Dall'Ara

17 giugno 2027: Padova, Stadio Euganeo

20 giugno 2027: Milano, Stadio San Siro

24 giugno 2027: Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

28 giugno 2027: Messina, Stadio Franco Scoglio

3 luglio 2027: Reggio Calabria, Stadio Oreste Granillo

6 luglio 2027: Bari, Stadio San Nicola

10 luglio 2027: Firenze, Visarno Arena

16 luglio 2027: Torino, Allianz Stadium

24 luglio 2027: Olbia, Olbia Arena

L'impatto sul mercato dei live in Italia

Dietro ai numeri di Tor Vergata e alla pianificazione a lungo termine (con un anticipo di quasi un anno sul tour) si nasconde una precisa strategia industriale. Ultimo si conferma uno dei pochissimi artisti italiani in grado di riempire gli stadi con una tale regolarità, generando un indotto turistico e commerciale considerevole per le città ospitanti. La scelta di diversificare le tappe, coprendo capillarmente anche il Sud e le isole (Sicilia, Calabria, Sardegna), risponde alla necessità di decentralizzare i grandi eventi, intercettando una domanda di mercato che l'industria discografica milanese e romana rischia spesso di trascurare.